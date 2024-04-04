港府力推旅遊 香港議員：無法回春如同白做

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（中央社台北4日電）香港政府疫情後大力推展旅遊，試圖吸引境外旅客重返。但香港立法會議員林筱魯公開表示，從旅客人次及消費數據來看，港府做多少工作都無法將香港旅遊業的經濟效益推回高峰期，港府的推廣工作恐怕如同白做。

綜合星島日報及香港01報導，香港旅發局日前在立法會進行今年度工作報告時指出，2023年香港過夜旅客人均消費為港幣6900元（約新台幣2.82萬元），較疫情前的2018年上升300元；但非過夜旅客人均消費僅1300元，較2018年大減900元。

香港旅發局預測，2024年香港過夜旅客人均消費將減為5800元，非過夜旅客則維持1300元不變。而香港立法會經濟事務委員會3日討論旅發局未來工作計劃時預測，今年訪港旅客可達約4500萬人次。

但隸屬香港立法會經濟發展事務委員會的林筱魯今天接受廣播節目訪問時直指，上述預測數字遠低於單月訪港旅客6500萬人次的高峰，且過夜旅客人均消費還滑落到5800元。

林筱魯直指，從數據來看，港府似乎做多少工作，都無法將香港旅遊業的經濟效益推回高峰期，他因此擔心香港旅發局工作如同「白做」。

他分析，以往香港的旅遊收入主要來自商務旅客，但現在訪港的商務旅客越來越少。即使休閒旅客人數增加，但消費力難以填補商務旅客消費的流失。

林筱魯提到，香港的旅遊產品仍停留在「免費娛樂」層面，無助於帶動經濟發展。像是在維多利亞港籌辦的無人機及煙花活動，這些活動都是免費觀賞，很多陸客前往觀看後就返回中國大陸了，過夜旅客數量無法提高，也就無法促進旅遊消費。

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他認為，維多利亞港是香港最主要的廣告板，可推動很多商業活動，同時帶動旅遊業發展。而港府也應加強與服務業界的聯繫，為業界提供培訓，提升服務水平。

根據報導，一同受訪、同屬香港立法會經濟發展事務委員會的議員周文港認為，香港要調整旅遊宣傳策略「講包裝、講內涵」，迎合中端旅客的口味。香港旅發局在小紅書及微信上的粉絲較少，即使港府拍出引人入勝的影片，都很難傳播出去，港府應與中國宣傳業者合作。（編輯：邱國強/吳柏緯）1130404