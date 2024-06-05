QS世界大學排名 香港5所躋身百大

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（中央社記者張謙香港5日電）英國高等教育調查機構Quacquarelli Symonds（QS）發布2025年世界大學排名，香港有5所大學躋身全球百大之內。

綜合本地媒體的報導，今年的QS世界大學排名涵蓋1500所大學，其中美國麻省理工學院（MIT）連續13年蟬聯榜首，倫敦帝國理工學院排名第二，牛津大學與哈佛大學並列第三。

香港有7所大學上榜，其中6所排名上升，整體進步率為71%。

在最新的排名中，香港大學的名次由上年第26名上升至17名，中文大學與科技大學則分別位列第36和47名，理工大學、城市大學分別位列57名和62名。

此外，浸會大學位列252名，嶺南大學的排名則由641至650之間下跌至今年的711至720之間。

據報導，國際化是香港的明顯優勢。在國際師資方面，香港有6所大學躋身全球百強；在國際學生比例方面，有5所大學進入前一百。

整體而言，香港在國際教師比例和國際學生比例的得分分別為99.8和96.1。

在九項QS指標中，香港在僱主聲譽、學院與學生比例、學院引用率、國際學生比例和可持續發展方面都有提升。（編輯：呂佳蓉）1130605