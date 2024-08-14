上海驚見救災物資折疊床遭變賣 官方將嚴查

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（中央社台北14日電）上海一名男子在浦東一家商店購買2張折疊床，共人民幣160元（約新台幣724元）。折疊床外有封套貌似全新，但男子拆開後赫然發現是救災物資，引起關注，當地政府決定嚴查。

中國媒體極目新聞報導，上海這名男子在網路上表示，在上海浦東新區一家二手商店舖購買2張折疊床，看似全新。但買回家拆開包裝後，才發現床上印有「中華人民共和國應急管理部監製」字樣，旁邊還寫著「掃碼全程追溯」，且這家店的店內還有10幾張待售出的折疊床。

事件消息傳出後引發官方與民間關注。有輿論擔心，救災物資被公開售賣，到需要用時又沒有了，影響後續救災。也有聲浪指出，儘管物資可能是要被處理的，不會影響救災，但販售仍是違法行為，相關問題應及時查清。

報導追溯了救災物資來源。商家店主12日表示，他在6月12日於浦東新區航瑞路一高架橋下的棚子內，購買了幾十張附包裝的新折疊單人床。此前他陸續賣出了一些，如今仍有部分存放在倉庫內。

根據付款記錄，6月12日，商家店主向微信暱稱為「一馬平川」的賣家轉帳3975元。店主指出，「他53元一張床賣給了我，我要他少5元都不賣」。由於這些物資是公開買賣的，他便以為是合理合法的。

床上的溯源碼顯示，這批床由寧波一象吹塑家具有限公司於2020年12月20日生產，並於2021年2月4日在上海交到某單位的倉庫。

上海市浦東新區應急管理局發布說明表示，經初步核查，民眾購買的折疊床是使用過的應急物資。在這批物資的分揀清理過程中，倉庫管理人員違規處理、私自出售，致使流入市場。

說明稱，上海市浦東新區應急管理局已將涉嫌違法犯罪行為線索報公安機關調查處理，公安機關已開展相關調查工作。（編輯：呂佳蓉/邱國強）1130814