電動車最高課稅36.3% 歐盟中國商會：反對保護主義

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（中央社記者李雅雯上海21日電）歐盟擬對中國電動車課徵反補貼稅，稅率最高達36.3%。歐盟中國商會聲明指出，對於歐盟採取貿易保護主義做法表示不滿；中國汽車工業協會認為，損害中企赴歐投資信心。

央視報導，當地時間20日歐盟執委會（European Commission）披露對於中國進口電動車徵收最終反補貼稅決定草案，內容對於擬議稅率小幅調整，擬議稅率分別為比亞迪17.0%、吉利19.3%、上汽集團36.3%、其他合作公司21.3%、其他非合作公司36.3%。

歐盟執委會決定對特斯拉（Tesla）作為中國出口商實施單獨關稅稅率，現階段訂定為9%。歐盟委員會決定不追溯徵收反補貼稅。

第一財經21日報導，歐盟中國商會發布聲明表示，歐盟執委會披露對中國電動車反補貼調查終裁措施建議，對中國及歐盟在中國生產的電動車建議徵收反補貼稅，對於這一貿易保護主義作法表示強烈不滿、堅決反對。

歐盟中國商會指出，歐洲汽車產業界發展和報告均顯示，沒有充足證據顯示中國電動車對於歐盟市場造成實質性損害，歐盟基於「損害威脅」，強行推行貿易措施的作法有違世界貿易組織（WTO）相關原則，這是產業界無法接受的。

歐盟中國商會強調，中國電動車製造優勢來自產業規模、供應鏈優勢和市場激烈競爭。歐盟執委會不公平地利用貿易工具阻礙電動車自由貿易，這種保護主義作法只會傷害歐洲汽車產業韌性，衝擊公平競爭環境和歐盟綠色轉型，加劇中歐貿易緊張。

歐盟執委會在這次終裁披露後，將於11月4日前做出最終裁定。

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中國汽車工業協會也發聲批評。財聯社21日報導，中國汽車工業協會表示，歐盟執委會擬對中國電動車徵收高額反補貼稅，這給中國企業在歐經營及赴歐投資帶來極大風險和不確定性，損害了中國企業在歐經營和赴歐投資的信心。

中國汽車工業協會指出，這將對帶動歐盟汽車產業發展、增加歐盟當地就業機會、實現綠色可持續發展帶來嚴重不利影響，希望歐盟從中歐產業合作大局出發，為中歐、全球汽車產業發展營造公平、非歧視、可預期的市場環境。（編輯：謝怡璇）1130821