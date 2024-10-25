保時捷中國售價創新低 161萬入手Macan

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（中央社台北25日電）保時捷中國前3季銷量暴跌29%後，深圳經銷商本週推出限時優惠活動，其中，Macan運動休旅車空車價打6折，下殺到人民幣35.8萬元（下同，約新台幣161萬元），等同台灣售價的一半。

中國新能源汽車崛起加上高端市場消費疲軟，中國大陸成為保時捷衰退最多的市場，「保時捷售價跌破40萬了」，今天躍為中國社群熱門話題。

綜合新浪科技、證券時報e公司等陸媒報導，保時捷深圳經銷商目前給出的Macan報價跌破40萬元大關，再創新低。其中，2024款Macan 2.0T的廠商指導價為57.8萬元，有深圳經銷商給出最低35.8萬元的空車報價，相當於6折優惠。

「是真的，我們店在做促銷，力度比較大」保時捷深圳相關門市工作人員稱，給出35.8萬元報價的是Macan標準版空車。Macan的促銷是限時優惠，「活動目前是到週末的，來約試駕的人不少」。

另外，Taycan電動車、Panamera轎跑車等多款車型也在大降價。

Taycan廠商指導價為89.8萬至199.8萬元，深圳經銷商報價則為58.82萬至173.5萬元。其中，2024款Taycan 4 Cross Turismo指導價為100.8萬元，深圳經銷商最低報價為74.5萬元，相當於打了74折。

Panamera的廠商指導價為99.8萬至247.6萬元，經銷商報價為63萬至202.8萬元。其中2024款Panamera 2.9T指導價為113.8萬元，經銷商最低報價為89.6萬元，也打了78折。

資料顯示，2024年前3季，保時捷全球銷量為22萬6026輛，下跌7%。分市場看，保時捷在德國本土銷量為2萬6838輛，增長8%；在歐洲（德國除外）銷量為5萬2465輛，增長1%；不過其最大市場北美卻下滑5%至6萬1471輛；中國市場更慘，銷量為4萬3280輛，暴跌29%。

對於中國市場銷量下滑，保時捷方面解釋稱，主要原因是持續緊張的價格競爭以及保時捷專注於以價值為導向的銷售策略。因為銷量下跌引發經銷商強烈反彈，保時捷9月已更換中國區總裁兼執行長。

2015年開始，中國躍為保時捷全球最大單一市場。但從2022年一路下跌，現在已降至第3位。

對此，中國業內人士分析稱，保時捷的新能源轉型並不理想。目前保時捷在中國銷售5款燃油車和2款純電車，其車型組合依然以燃油車為主。

其次，保時捷電動車與同等價位的中國新能源車相比優勢並不明顯。尤其是隨著多家中國國產品牌進軍高端豪華市場，保時捷的高附加值已經無法支撐。

在微博相關新聞討論區，有中國網友解讀稱，保時捷已經不再是富人的標配了；還有網友稱，「面子不能當飯吃啊，我買比亞迪，多的錢存起來」。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1131025