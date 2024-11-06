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報告：內需疲軟 中國經濟成長年目標難達成

2024/11/6 12:08
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（中央社記者李雅雯台北6日電）陸委會最新大陸與兩岸情勢簡報指出，中國經濟成長放緩，深陷通貨緊縮、國進民退等困境，現況為內需疲軟、外資撤離，仰賴出口支撐經濟動能，年經濟成長目標5%恐難達標。

中國國家統計局最新統計資料顯示，中國前3季國內生產毛額（GDP）年增率4.8%。以季別來看，第3季GDP年增率4.6%，創下年內最低，表現遜於第1季、第2季；第1季、第2季GDP年增率分別為5.3%、4.7%。

中國消費者物價指數（CPI）今年1月年增率為-0.8%，呈現負成長；接著連續數個月保持微幅成長，7月、8月、9月年增率分別為0.5%、0.6%、0.4%，顯示內需疲軟等狀況，外界普遍認為，恐有通貨緊縮風險。

大陸委員會（陸委會）10月委外撰述簡報剖析，中國經濟現狀面臨通貨緊縮、國進民退、外資撤離等問題，仰賴出口支撐經濟成長；國際組織與多家投行平均預期，今年經濟成長率恐低於中國政府工作報告設定的5%左右目標。

簡報提到，對於房地產業風險，中國政府應採收購庫存房策略，加大發行特別國債以及處置房地產開發商債務問題，或有機會止血經濟頹勢；不過這恐衍生道德風險，政府出手救市相當於變相地助長不負責任的投資行為。

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簡報認為，出於擔心誘發道德風險，北京目前採取漸進式改革；然而這也使恆大集團、碧桂園等大型房地產開發商的債務清算問題一再地延宕，使外資看空經濟前景，選擇陸續撤出。

簡報表示，中國經濟有可能出於長期空轉，緩慢地走向衰敗；另也有可能由於系統性金融風暴觸發、引爆，危機從企業擴散到大型銀行。對於中國經濟轉壞的方向發展，台灣也要及早做出因應。（編輯：謝怡璇）1131106

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