廣東對港澳入境人士首次採用人臉識別過關

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（中央社記者張謙香港20日電）中國廣東省今天起首次對來自香港和澳門的入境人士實施人臉識別過關程序，據測試，「刷臉」過關最快13秒可以出閘。

中國出入境管理局早前公布，為便利大陸與港澳地區之間人員往來，提升通關效率，將自本月20日起，在廣東深圳灣口岸（連接香港）、珠海市拱北口岸（連接澳門），試運行「免出示證件」通道通行。

據公布，只要持有往來港澳通行證和其他多次往來有效證件等，且同意大陸邊檢機關採集面相、指紋等資訊的入境者，即可選用「免出示證件」通道通行，無需出示實體出入境證件。

所謂的「免出示證件」措施，即「刷臉」通關。

星島日報網站報導，該報記者今早在深圳灣口岸以回鄉證（港人到大陸證件）實測「刷臉」過關，最快約13秒就完成出入境手續。

一些過關的港人今早接受香港媒體訪問時說，「刷面」過關比較方便及快捷。

目前港人在大陸口岸一般使用兩種方式過關，一是經過人工通道，由人手檢驗回鄉證；二是選擇自助過關，先由電子儀器查驗回鄉證，再檢驗手紋和面相。（編輯：廖文綺）1131120