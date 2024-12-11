中共軍演時期 國安人士：運用臉書社團對台認知戰

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（中央社台北11日電）國安人士今天指出，中共兩次「聯合利劍」軍演期間，國台辦指導在陸台青及陸籍人士，在臉書頻繁創建異常帳號與多組社團，對台進行認知戰。近3個月以來，發現154組臉書帳號及40組社團有明顯異常態樣，應屬集團式操作。

國安人士指出，隨著數位時代來臨，資訊戰場成為國家安全不可忽視的前線。近年來，中國大陸對台認知戰的手法日趨多元，特別是在社群媒體平台上大量傳散錯假訊息，意圖操弄國人觀點，分化社會共識。

據指出，中國大陸運用臉書社團對台進行認知戰的手法，主要包括：建立或滲透臉書社團、運用假帳號和網路水軍、扶植意見領袖或收買網紅，以及利用生成式AI製作仿真影音等。

國安人士指控，在中共兩次「聯合利劍」軍演期間，大陸國台辦指導在陸台青及陸籍人士，在臉書頻繁創建「定位境外」、「帳號名稱非人名」、「使用簡體中文」等異常帳號。

同時，中國大陸透過該等異常帳號在短時間內創建多組社團，並共同擔任管理員，在同溫層社群轉傳分享中國大陸官宣及爭議訊息，之後在臉書個人粉專及社團進行大量傳散。

國安人士指出，近3個月以來，發現154組臉書異常帳號及40組社團有明顯異常態樣，應屬集團式操作，渠等目的在配合中國大陸官方炒作爭議訊息，營造輿論親「中」氛圍。

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根據有關部門蒐查，傳散中國大陸官宣及爭議訊息的臉書帳號與社團，包括：「中國赤龍 習近平領航世界和平」、「反獨促統 台灣當歸」、「萬惡美利堅」、「台倭」、「敵我分不清的台灣人」、「愛國同心會」、「中華民國大小事」、「仙境天下」、「反霸凌世界之霸權」等，其內容不僅持續吹捧中國大陸政治主張，還經常對台灣國防、外交及內政等議題提出不實攻訐，企圖分化與危害台灣社會。

國安人士強調，由於臉書平台成為中國大陸認知戰的重要工具，台灣應提升全民媒體識讀能力、加強政府跨部會合作，並透過國際社群平台合作，齊力抵制中國大陸認知戰。（編輯：楊昇儒/謝怡璇）1131211