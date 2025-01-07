中國外長王毅訪非洲 分析指意在擴大北京影響力

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（中央社台北7日電）中國外長王毅5日起出訪非洲四國，延續中國外長35年來每年首訪非洲的傳統。分析指出，北京意在歐美的影響力下降之時，擴大在非洲的影響力，同時為產能過剩的中國商品尋找更多的出口市場。

王毅從5日至11日訪問納米比亞、剛果共和國、查德、奈及利亞。據中國外交部發布，當地時間6日，王毅抵達首站納米比亞，並與納米比亞候任總統南丁戴特瓦（Netumbo Nandi-Ndaitwah）會面。

路透社報導指出，在世界各國以及投資人都在為川普（Donald Trump）重返白宮而忐忑不安，加上俄烏戰爭、中東衝突以及國內政治動盪讓德國和法國等歐洲國家無暇分心之時，王毅出訪非洲顯示「中國重視與非洲交往的一貫性」。

剛果在今年成為中非合作論壇（FOCAC）的共同主席國，北京在去年中非合作論壇高峰會上曾承諾向非洲提供510億美元的財政支持；另一方面，查德上個月宣布終止與法國的防務合作協定後，法國已經開始從查德撤軍。分析人士表示，北京正尋求在地區安全議題上發揮作用。

分析人士認為，中國已成為非洲政策的中心一環。

中南項目（China Global South Project）網站主編奧蘭德（Eric Olander）指出，對法國和美國而言，看到西方國家在當地的影響力式微，會認為「中國的存在有爭議」，但是從非洲的觀點來看就完全不同了。

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報導另提及，中國經濟復甦速度不如預期，加上地方政府負債累累而無力推動全新的建設，非洲成為中國大型國營基建企業迫切需要的新市場，同時在中國國內面臨產能過剩的壓力之時，非洲也是中國電動車和太陽能板的一大市場。

此外，非洲50多個國家在聯合國的投票權也可能協助北京推動多邊機構改革以及重新建構全球外交慣例，使其更加符合中國的主張和利益，特別是在人權領域。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1140107