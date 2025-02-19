加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
庫克群島靠攏中國引紐西蘭疑慮 來龍去脈一次看
首頁 / 兩岸

中國1月吸收外資年減13.4%

2025/2/19 20:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北19日電）中國商務部今天公布，中國1月份實際使用外資金額人民幣975.9億元（約新台幣4392億元），比去年同期下降13.4%，但比上月成長27.5%；1月新設立外商投資企業4229家，也下降7.8%。

中國商務部說，從行業看，中國製造業1月實際使用外資287.8億元，服務業實際使用外資667.8億元。高技術製造業實際使用外資122.4億元，占中國實際使用外資的12.5%，較2024年全年提高0.8個百分點。醫藥製造業、科技成果轉化服務實際使用外資分別成長68.4%和23.9%。

從來源地看，英國、韓國、荷蘭、日本實際對中國投資分別成長324.4%、104.3%、76.1%、40.7%（含透過自由港投資數據）。

中國2024年實際使用外資金額8262.5億元，較前一年大減27.1%。

中國國務院常務會議10日審議通過「2025年穩外資行動方案」。會議指出，外資企業在吸納就業、穩定出口、促進產業升級等方面都具有重要作用，要拿出更多務實管用舉措穩存量、擴增量。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陸媒中新社今天報導，目前受全球跨境投資低迷不振等因素影響，中國吸引外資面臨挑戰。促進吸引外資穩存量擴增量，營造一流營商環境，是今年中國商務領域一項重點工作。

中國商務部稱，將有序擴大自主開放和單邊開放，持續打造「投資中國」品牌，發揮國家級經濟開發區引資載體效應，強化外資企業服務保障。（編輯：楊昇儒/邱國強）1140219

#中國商務部
#中國國務院
#日本
#英國
#荷蘭
#韓國
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：