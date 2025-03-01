中國2月PMI為50.2% 重回擴張區間

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（中央社台北1日電）中國國家統計局今天公布2月製造業採購經理指數（PMI）為50.2%，重回擴張區間，比1月上升1.1個百分點。官方指出，隨著春節後企業陸續復工復產，景氣水平明顯回升。

PMI以50作為榮枯線，當指數高於50，代表景氣呈現擴張；指數低於50，意謂緊縮。

中國國家統計局1日公布，2月PMI為50.2%，比1月上升1.1個百分點，製造業景氣水平明顯回升。從分類指數看，2月生產指數為52.5%，新訂單指數為51.1%，分別比1月上升2.7和1.9個百分點。

中國國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河分析2月PMI指出，隨著春節後企業陸續復工復產，生產經營活動加快，PMI明顯回升。

此外，2月非製造業商務活動指數為50.4%，比上月上升0.2個百分點；綜合PMI產出指數為51.1%，比上月上升1.0個百分點。三大指數均位於擴張區間，顯示中國經濟景氣水平總體有所回升。

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進一步以企業規模分析，大、中、小型企業PMI分別為52.5%、49.2%和46.3%。大型企業PMI重回擴張區間，春節後大型企業復工復產進度較快，景氣水平明顯回升。中小型企業節後生產經營活動恢復相對滯後，景氣水平有所回落。

第一財經引述中國物流與採購聯合會特約分析師張立群解讀，2月PMI回升，既有春節季節性因素影響，也表明中國經濟初顯底部回升態勢，但同時要注意到，盡管訂單類指數均有回升，但較大程度受春節後生產準備等因素影響；反映需求不足的企業占比仍逾60%，需求不足問題仍然突出。（編輯：廖文綺/周慧盈）1140301