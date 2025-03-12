香港3所中學師生到大陸交流後出現腸胃炎

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（中央社記者張謙香港12日電） 香港「反送中」運動結束後，港府安排中學生到中國大陸交流，以了解國情，但最近有前往交流的師生先後出現腸胃炎，引起港方關注。

官方香港電台今天報導，最近本地有3所中學的交流團先後前往廣東韶關，其後都有師生出現腸胃炎，代表教育界的立法會議員朱國強說，這些交流團由教育局主辦、旅行社或遊學機構承辦，也有招標程序。

他說，過往也曾發生類似情況，但這次事件涉及3所學校，人數較多，情況少見。

他促請教育局嚴肅處理，如果證實承辦單位在安排上有疏忽，或到訪衛生環境欠佳的餐廳，應該負上責任。

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他表示，下週仍有至少一所學校計畫前往韶關考察，教育局應該考慮協助學校改期或更改地點。

在「反送中」結束後，港府於2021至22學年度推出公民與社會發展科（公民科），取代舊有通識教育科；公民科內容包括規定各校安排高中生至少有前往大陸考察一次的機會，讓學生了解中國國情和發展，提升國民身分認同。（編輯：呂佳蓉）1140312