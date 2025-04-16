宏泰貨輪中國籍船長遭起訴 國台辦：先定罪後調查

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（中央社記者謝怡璇北京16日電）中資背景權宜輪多哥籍「宏泰」貨輪涉拖斷台澎第3海纜，南檢11日起訴中國籍王姓船長。國台辦今天表示，「民進黨當局」炒作該案，未經調查就指責該船隻，是先定罪後調查。

中資背景權宜輪多哥籍「宏泰」貨輪2月涉拖斷台澎第3海纜。台南地檢署查出貨輪電子海圖有海纜位置，王姓船長卻指示下錨拖行，且未供出幕後指使，4月11日依違反電信管理法起訴，移審台南地方法院；船上另7名船員涉案證據不足獲不起訴，將遣送出境。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）上午舉行例行記者會，中央社記者提問，關於此案大陸是否有收到台灣通報，兩岸是否就該案討論後續處置。

國台辦發言人朱鳳蓮提到，據台灣媒體報導，今年發生過1次由台灣漁船造成的海纜斷裂事故，有3次非人員因素的自然斷裂。

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朱鳳蓮並稱，「民進黨當局」針對「宏泰」輪進行炒作，未經調查就指責該船隻，是先定罪後調查，台灣司法部門已淪為「民進黨當局」抗中的政治工具，毫無信譽可言。

台南地檢署11日指出，王姓船長基於毀壞海纜不確定故意，今年2月22日晚上10時許至25日凌晨3時許，在台南市北門區西方5浬附近指示船員將錨爪釋放下水拖行，並駕船在台澎第3海纜上方以Z字型徘徊，利用錨爪勾斷海纜。（編輯：陳鎧妤）1140416