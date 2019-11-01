副總統出席紙風車活動 感謝劇團幫大小朋友圓夢

紙風車劇團1日晚間到高雄鳳山五甲龍成宮廟前廣場演出「蕃薯森林奇遇記」，吸引許多親子前往欣賞，副總統陳建仁（2排中白衣者）也到場同樂。（許智傑服務處提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 108年11月1日

（中央社記者程啟峰高雄1日電）副總統陳建仁晚間前往高雄五甲龍成宮觀賞「紙風車劇場－蕃薯森林奇遇記」，他感謝紙風車劇團推動「紙風車319鄉村兒童藝術工程」，讓孩子從戲劇中學習創意、合作與關懷。

包括民進黨立法委員許智傑、紙風車文教基金會執行長李永豐都出席今晚活動。陳副總統致詞表示，很高興來到鳳山和大家一起欣賞紙風車劇團－「蕃薯森林奇遇記」的免費公演。現場的場景，像是在廟埕前面搭著舞台、看到許多小朋友們嬉鬧、吃著零食等著看戲，讓他想起小時候在戲棚下等著看布袋戲、歌仔戲的那段歡樂時光。

他表示，不知道已有多久的時間沒有享受過這樣的藝術饗宴，也感謝立委許智傑及許多熱心公益團體的贊助，紙風車劇團幫我們圓了夢，「不只幫小朋友圓夢，也幫像我一樣的大朋友和老朋友圓夢」。

陳副總統說，紙風車劇團從2006年開始，就啟動「孩子藝術」的第一哩路，從「紙風車319鄉村兒童藝術工程」，到今天13年來紙風車劇團已在全國各地演出將近700場，吸引將近150萬名的觀眾，從電視機前、從電腦桌前走出戶外，大手牽小手，一起觀賞戲劇的演出，讓孩子們從戲劇當中，學習創意、合作與關懷。

副總統感謝李永豐與所有的劇團人員，長期以來對兒童未來的關心與付出，也感謝長期關心台灣教育文化、希望下一代的未來比我們更好的許智傑，為大家準備一個這麼美好的夜晚。

最後，陳副總統以愛因斯坦的名言「想像比知識更重要」，鼓勵現場小朋友發揮想像空間，一起欣賞紙風車劇團帶來的精采表演。陳副總統今天以頭戴巫師帽、手持巫師棒造型現身，與變裝「唐吉軻德」的許智傑同台與現場數千名親子同樂。（編輯：孫承武、黃世雅）1081101