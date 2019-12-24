大山車站遭撞毀 文資委員會勘籲加強鞏固

苗栗縣後龍鎮歷史建築台鐵大山車站遭男子酒駕撞毀，縣府文化觀光局24日會同文資委員會勘，建議緊急加強鞏固，並在6個月內完成修復計畫評估。中央社記者管瑞平攝 108年12月24日

（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）苗栗縣後龍鎮歷史建築台鐵大山車站遭男子酒駕撞毀，縣府文化觀光局今天會同文資委員會勘，建議緊急加強鞏固，並在6個月內完成修復計畫評估；地方人士則感到不捨。

苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫指出，大山車站是台灣少數存留日式和風木構造車站，於民國94年公告為歷史建築，還被火車迷封為「海線五寶」之一，昨天下午遭酒後駕車男子駕駛小貨車撞毀，今天上午已邀文資審議委員組成輔導團，會同台鐵局進行會勘。

黃姓文資審議委員表示，依據文化資產保存法，目前須先做「緊急加固」，30天內做好緊急搶救計畫，6個月完成完整修復計畫評估，不過相關規劃都要提報文化部文化資產局裁決，台鐵局和肇事者之間相關究責也必須釐清，才能開始進行修繕。

林彥甫表示，目前第一優先是讓旅客有一個安全的行進通路，因此已協請台鐵局加裝夜間照明設備，並在候車室周邊拉起封鎖線，避免發生危險，後續將依據97年委託徐慧民完成之「苗栗縣日治時期海線鐵路車站群談文、大山及新埔歷史建築修復計畫暨調查研究」進行修復，希望恢復車站原有風貌。（編輯：李錫璋）1081224