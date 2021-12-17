台捷文化交流 「永恆慕夏」特展開幕

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

捷克藝術家阿豐斯．慕夏（Alfons Maria Mucha）年少時，曾為當時法國知名女伶莎拉．貝恩哈德所演戲劇「吉絲夢妲」繪製海報，這幅線條優美、配色和諧的海報也因此讓慕夏聲名大噪。（聯合數位文創提供）中央社記者王寶兒傳真 110年12月17日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北17日電）捷克布拉格市長賀瑞普（Zdenek Hrib）去年9月造訪台灣，預告將以捷克新藝術巨擘阿豐斯．慕夏的特展持續文化交流。「永恆慕夏—線條的魔術」特展今天正式開幕。

慕夏後代、慕夏基金會執行長約翰（John Mucha）今天透過預錄影片表示，此次展出作品是由慕夏基金會收藏中心提供展示，很高興看到特展能在國立中正紀念堂開幕，「我的祖父總是相信藝術的主要目的之一是在不同的人及文化之間築起橋梁」，透過慕夏的藝術及受他影響的事物，也能證明這一點。

慕夏出生於1860年，從童年就非常喜愛畫圖。據慕夏基金會於「永恆慕夏—線條的魔術」展區介紹，相傳當慕夏還是個幼兒時，他的母親會用緞帶將一支鉛筆掛在他的脖子上，因為還年幼的慕夏只要可以使用鉛筆畫畫，就會開心又滿足。

慕夏畫作最大的特點，就是擅用柔美的髮絲、花卉植物、飄逸裙襬來勾勒女性姿態，但他是如何形成這種畫風？慕夏基金會策展人佐藤智子今天透過預錄影片表示，本次「永恆慕夏—線條的魔術」重點就是要從慕夏如何發展出這種獨具風格的優美女性線條談起，並進一步探討這種畫風所影響到的創作。

展區包含5大區塊，「慕夏風格的靈感泉源」及「慕夏的繪畫技巧和傳達美學」這2展區能看見慕夏昔日生活紀錄。包含當時慕夏在工作室內擺放的異國珍寶、各國工藝品及藏書收藏等，透過他的收藏物品探究慕夏畫風如何成形，並藉由慕夏童年的真跡畫作手稿，體會大師的繪畫起點。

佐藤智子表示，展覽副標「線條的魔術」指的就是慕夏的風格，其確切成為一種視覺語言，將想法和故事傳達給他人。透過其他展區所展示的英國、美國、日本及台灣的漫畫、插畫作品，都能看見慕夏畫風如何影響到其他人的創作。

「永恆慕夏—線條的魔術」特展從明天起在國立中正紀念堂1展廳展出至明年4月5日。（編輯：張芷瑄）1101217