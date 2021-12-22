高美館「沉默之間」開展 探究未被關注的聲音

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高雄市立美術館全新展覽「沉默之間」即日展出，結合物件、裝置、攝影、錄像等媒介，探究當代社會中未被關注的聲音。（高雄市文化局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 110年12月22日

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（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）高雄市立美術館全新展覽「沉默之間」即日展出，邀請台灣、波蘭、奧地利與日本等14組國內外藝術家，結合物件、裝置、攝影、錄像等媒介，探究當代社會中未被關注的聲音。

高雄市文化局發布新聞稿指出，「沉默之間」是由國家文化藝術基金會「視覺藝術策展專案」與東和鋼鐵的資源挹注下，所展開為期3年的展覽計畫。藝術家透過物件、裝置、攝影、錄像等媒介，帶領觀眾重新思考如何透過藝術創作來回應或連結時代議題。

高美館館長李玉玲表示，高美館和國藝會長期合作，支持台灣優秀策展人與其展覽計畫，拓展視覺藝術國際網絡與交流，也豐富了高美館的展覽面向。

李玉玲說，此次展覽策展人賴依欣、田倧源，用心呈現藝術與空間的對話，在展覽論述、作品選件及安排上，創造了嶄新的觀展經驗。

文化局表示，展覽主題中的「沉默」，指向未被關注的聲音、議題與固化的歷史敘事，而藝術如何在其中創造多種意義的詮釋與觀點，並盼藉由展覽，以積極的態度思考當代社會中的「沉默」，讓各樣聲音被進一步述說與理解，進而與社會、文化產生全新意義的連結。

賴依欣說，展覽以波蘭結構電影大師約瑟夫．羅巴科夫斯基（Józef Robakowski）的「個人電影」概念作為核心，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時代，也讓觀眾可重新思考自身與社會、環境的關係。

田倧源表示，在整體展覽與展區動線的規劃上，由藝術家自我紀錄、映射時代的「個人電影」作為中心，將展場作為流動性的思考地圖；不同展間各有空間性質，對應不同子題與作品，呈現呼應展覽主題的沈默之聲。

「沉默之間」即日起至明年4月10日在高美館101至103展覽室展出，展覽時間為每週二至週日上午9時30分至下午5時30分，週一休館。（編輯：郭諭儒）1101222