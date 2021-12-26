謝嘉心書寫黑手父親 看見勞工的驕傲與矛盾

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北26日電）工人流血流汗把子女養大成人，卻用自己當負面教材：「不好好念書，長大就跟我一樣當黑手！」清大碩士畢業生謝嘉心書寫「我的黑手父親」一書，忠實記錄一整代勞工父母的心路歷程，近期出版。

謝嘉心接受中央社記者電話訪問時表示，「不好好念書，長大就跟我一樣當黑手！」這句話她從小聽到大，而且一直都認為理所當然，直到讀研究所、開始寫論文，才深刻思考這件事情，而且認為這是不對的。

謝嘉心說：「把父親對自身工作的自貶視為理所當然，而且進入自己的潛意識裡，認為勞動工作就是相對比較不好的，但我明明自己就是工人子女，而且受惠於父親的工作而長大，實在沒有理由反過來看輕這份養育我、甚至在當時對整個台灣經濟有所幫助的工作。」

謝嘉心是7年級生，高雄市小港人，2014年以「做師傅就好：港都黑手師傅的生命、工作與社會流動」為題進行調查研究，不但順利獲得清大社會學研究所碩士學位，更得到台灣社會學會碩士論文佳作獎、碩士論文田野工作獎、科技與社會研究學會碩士論文優秀獎等獎項的肯定。

謝嘉心表示，上一輩之所以會有這種「萬般皆下品，惟有讀書高」的觀念，也許他們的上一輩就是這樣教導他們，但如今社會變遷，白領工作除了不會把全身弄得髒兮兮之外，不見得就比較不辛苦，也不見得比藍領階級對國家社會更有貢獻，「為什麼大家會認為藍領工作就是低人一等，而白領工作就是比較高級，這樣的想法值得大家反思。」

「我的黑手父親」以謝嘉心的父親為主角，記錄一名在高雄小港區從事拖車製造及維修工作師傅的生命故事與日常，並延伸關注其他拖車師傅的故事。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

謝嘉心在書序中寫道，她的論文方向原本設定尖銳的批判性，想要深入探索一個產業及階層所受到的不平對待，後來發現「對於這群只專注在眼前工作的師傅來說，我的論文完成與否根本無關緊要」，於是漸漸轉為人類學民族誌性質的觀察紀錄，「我也轉而以重新認識自己的出身背景來看待這個研究」。

謝嘉心說：「透過研究者的眼光、透過女兒的眼光，我認識了父親這數十年來用以養活一家子的唯一武器，也從師傅們的工作態度、生命態度中學習並自省。」（編輯：張雅淨）1101226