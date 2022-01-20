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青年音樂創作競賽決賽 NTSO數位音樂廳同步直播

2022/1/20 17:50（1/20 20:56 更新）
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國立台灣交響樂團「新樂．星躍」NTSO青年音樂創作競賽，向來是青年作曲家發表創作的舞台，決賽音樂會將在21日舉行，由國台交助理指揮葉政德（圖）擔任指揮。（國台交提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年1月20日
國立台灣交響樂團「新樂．星躍」NTSO青年音樂創作競賽，向來是青年作曲家發表創作的舞台，決賽音樂會將在21日舉行，由國台交助理指揮葉政德（圖）擔任指揮。（國台交提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年1月20日
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（中央社記者趙靜瑜台北20日電）國立台灣交響樂團「新樂．星躍」NTSO青年音樂創作競賽，向來是青年作曲家發表創作的舞台，決賽音樂會將在明天舉行，樂友不但可以免費索票入場，過程也將首度透過NTSO數位音樂廳同步直播。

根據國台交發布的新聞稿指出，這次獲選進入決賽的4部作品包括方雅襄「在光與影之間」、李若瑜「月光雲豹」、洪郁閎「杳」以及韓濟安「空中歷險」，音樂會將由國台交助理指揮葉政德擔任指揮，評審委員進行現場評定名次。現場也將選出觀眾票選人氣作品。

方雅襄畢業於清大音樂系，曾主修擊樂並曾多次獲得獎項，個人對打擊樂器有獨到認識與演奏敏感度；李若瑜擁有英國皇家北方音樂院作曲文憑，目前就讀師大音樂研究所博士班，曾以作品「火之窗」獲國台交2018青年音樂創作競賽第3名、團員票選獎及觀眾票選獎。

洪郁閎目前就讀北藝大音樂研究所碩士班，2020年擔任動畫劇情短片「祀」配樂製作，獲得第一屆鑫馬獎最佳動畫及最佳配樂；韓濟安現就讀於師大音樂研究所碩士班作曲組。

國台交表示，比賽第1名有授權金新台幣20萬元，第2、3名分別獲得授權金新台幣10萬元及5萬元，佳作獲授權金新台幣3萬元。

現場也有「團員票選獎」，由每一位參與排練演出的團員進行票選，得票最高的作品授權金新台幣3萬元。現場也設有「觀眾票選獎」，獲獎作品的作曲家將獲證書鼓勵。

國台交「新樂．星躍」2022 NTSO青年音樂創作競賽決賽音樂會明天將在國台交演奏廳演出，免費索票入場。（編輯：屈享平）1110120

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