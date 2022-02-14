魔幻山水歷險出故宮到屏東 周春米盼為策展範例

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「故宮魔幻山水歷險」展覽首度離館就到屏東，促成展覽的民進黨立委周春米14日前往會勘，透過光影技術將自己化身蝴蝶融入百蝶紛飛，也實際體驗體感偵測器材。中央社記者李卉婷攝 111年2月14日

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（中央社記者李卉婷屏東縣14日電）「故宮魔幻山水歷險」展覽首度離館就到屏東，將在屏東1936文化基地展出，促成展覽的民進黨立委周春米今天前往會勘，希望作為後續典藏來屏東策展的範例。

「故宮魔幻山水歷險」將在屏東1936文化基地展出，有舞蝶香徑、幻想古水族、寰宇歷遊以及富春印象4個展區，透過互動牆、光影藝術及沈浸式劇場，以多樣科技呈現。明天起試營運，展期3個月，免費參觀。

周春米一進入展區，透過光影技術將自己化身蝴蝶融入百蝶紛飛，也實際體驗體感偵測器材，與海底古生物沉浸式互動。

周春米接受媒體聯訪表示，自從到教育文化委員會後，就與故宮、屏東縣政府溝通展覽計畫，經多次協調會，終於促成故宮典藏來到屏東展覽，並以數位科技、人機互動等方式呈現，形塑藝術欣賞、學習及遊樂環境，達到文化平權。

「希望作為後續典藏及文物來屏東策展的範例。」周春米說，確保首次到屏東的魔幻山水數位特展能完美呈現，實地會勘後，希望加強觀展安全措施，並充實典藏文字及口語講解，以精進展演的品質。

國立故宮博物院數位資訊室專門委員陳中禹表示，故宮睽違6年，再次到屏東展出，這次採深度互動裝置，呈現給屏東鄉親。（編輯：郭諭儒）1110214