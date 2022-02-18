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梁永斐接史博館代理館長 拚2023年試營運

2022/2/18 13:05（2/18 13:16 更新）
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國立歷史博物館18日舉行卸任、代理館長交接典禮，在文化部長李永得（中）監交下，卸任館長廖新田（左）將印信交給代理館長梁永斐（右）。中央社記者張皓安攝 111年2月18日
國立歷史博物館18日舉行卸任、代理館長交接典禮，在文化部長李永得（中）監交下，卸任館長廖新田（左）將印信交給代理館長梁永斐（右）。中央社記者張皓安攝 111年2月18日
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（中央社記者王寶兒台北18日電）國立歷史博物館館長廖新田於1日歸建，職缺由國立台灣美術館館長梁永斐暫代，今天早上舉行交接典禮。史博館現仍在閉館修繕中，梁永斐表示，將努力讓場館在明年8月試營運。

文化部長李永得今天擔任監交人，他致詞表示，廖新田在閉館期間，仍帶領同事認真推動工程進度規劃，對外也推廣美學，任內受不少獎項肯定，誠摯感謝他的付出。

史博館人事變動日前曾引發外界評論，形容梁永斐兼二職為「永字輩客家精神省著用」。李永得今天表示，請國美館館長來代理，「並不是客家的省著用，其實我是客家的剝削他，因為這是一個苦差事，其實本身就已經很難了。」

李永得表示，按原定期程，史博館現在應已開館，但因工程變動等原因，目前預計明年下半年開館試營運，工程延遲也讓提升國父紀念館、中正紀念堂的計畫連帶延宕。梁永斐長期在公務系統，期盼他對工程進度、部內整合至院內溝通，能盡速「無縫接軌」。

梁永斐致詞表示，他會在文化部支持下，持續推動工程進度，預計今年上半年第一期工程能如期竣工，明年8月試營運，並在年底開館。

梁永斐表示，代理期間將透過「硬軟並重，積極推進」、「盤點整合館藏，擴增歷史」、「公民參與，策略聯盟」、「多元跨域，無牆美術館」及「全民資產，藝術經濟」5大目標推進史博館。

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梁永斐向中央社記者表示，館舍硬體部分包含今年建築主體工程及內部裝修，軟體則要思及開館前、中、後的規劃，如爬梳典藏、研討會、展覽等。現階段也希望提高線上展製作比例，線上服務及科技應用都要再加強。

廖新田表示，任職史博館長4年，能從「史博大學」畢業，充滿感恩，相信這項職務在未來學術、專業工作，或是人生，都會是重要歷練，今後不但會成為台灣文化的義工，也將成為史博館的義工。（編輯：屈享平）1110218

國立歷史博物館18日舉行卸任、代理館長交接典禮，卸任館長廖新田（左）將印信交給代理館長梁永斐（右），由文化部長李永得（中）監交。中央社記者張皓安攝 111年2月18日
國立歷史博物館18日舉行卸任、代理館長交接典禮，卸任館長廖新田（左）將印信交給代理館長梁永斐（右），由文化部長李永得（中）監交。中央社記者張皓安攝 111年2月18日
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