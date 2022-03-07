故宮南院設備故障跳電修復 8日照常開館

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國立故宮博物院南部院區因館內電力系統動力匯流排發生短路故障，6日中午過後博物館及展廳暫停開放，當晚已修復供電；7日休館，8日將照常營業。中央社記者蔡智明攝 111年3月7日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣7日電）國立故宮博物院南部院區因館內動力匯流排發生短路故障停電，昨天中午過後博物館及展廳暫停開放，昨晚已修復供電。南院表示，故障與3日全台大停電無關，今天休館明天照常營業。

故宮南院處長彭子程今天接受中央社記者訪問表示，故宮南院6日發生館內服務區局部供電異常，經查為動力匯流排發生短路故障，造成開關設備跳脫，經搶修於同日下午7時30分排除故障，完成復電及相關設備檢查。

彭子程說，此次事故為南院第1次因停電而閉館，是自身電力系統故障，與3日全台大停電無關；今天星期一南院休館，明天照常開館營業。

另外，3日台電事故停電，南部院區於下午3時50分停電，緊急發電機10秒內啟動運轉，南院營運未受影響。

台電今天則在臉書（FB）粉專貼文，有關昨天故宮南院停電，為用戶自有設備故障，與台電供電無關。（編輯：陳仁華）1110307