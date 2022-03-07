更多編輯台推薦新聞：
記者冒死傳遞烏克蘭真相教宗致謝 時代雜誌揭前線採訪煎熬
國際

記者冒死傳遞烏克蘭真相教宗致謝 時代雜誌揭前線採訪煎熬

圖輯／跨國民眾聚集自由廣場聲援烏克蘭 俄羅斯人舉牌反戰
政治

圖輯／跨國民眾聚集自由廣場聲援烏克蘭 俄羅斯人舉牌反戰

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場
國際

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
烏克蘭捐款專戶5天達3億元 首撥1億助難民
首頁 / 文化

故宮南院設備故障跳電修復 8日照常開館

2022/3/7 15:08（3/7 15:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國立故宮博物院南部院區因館內電力系統動力匯流排發生短路故障，6日中午過後博物館及展廳暫停開放，當晚已修復供電；7日休館，8日將照常營業。中央社記者蔡智明攝 111年3月7日
國立故宮博物院南部院區因館內電力系統動力匯流排發生短路故障，6日中午過後博物館及展廳暫停開放，當晚已修復供電；7日休館，8日將照常營業。中央社記者蔡智明攝 111年3月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣7日電）國立故宮博物院南部院區因館內動力匯流排發生短路故障停電，昨天中午過後博物館及展廳暫停開放，昨晚已修復供電。南院表示，故障與3日全台大停電無關，今天休館明天照常營業。

故宮南院處長彭子程今天接受中央社記者訪問表示，故宮南院6日發生館內服務區局部供電異常，經查為動力匯流排發生短路故障，造成開關設備跳脫，經搶修於同日下午7時30分排除故障，完成復電及相關設備檢查。

彭子程說，此次事故為南院第1次因停電而閉館，是自身電力系統故障，與3日全台大停電無關；今天星期一南院休館，明天照常開館營業。

另外，3日台電事故停電，南部院區於下午3時50分停電，緊急發電機10秒內啟動運轉，南院營運未受影響。

台電今天則在臉書（FB）粉專貼文，有關昨天故宮南院停電，為用戶自有設備故障，與台電供電無關。（編輯：陳仁華）1110307

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族