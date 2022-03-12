翻譯卡關直接向作者求救 馬耀民獲梁實秋文學獎

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（中央社記者邱祖胤台北12日電）翻譯家馬耀民以「北海鯨夢」獲第34屆「梁實秋文學大師獎」翻譯大師獎首獎，馬耀民今天在頒獎典禮上表示，翻譯不只是語言文字的轉換，畫面經營得當才是讓讀者讀得下去的關鍵，如果翻譯卡關，不如直接向原著作者求救。

馬耀民現任台大外文系副教授，今天在頒獎典禮上以「一位譯者的告白」為題分享翻譯工作的艱難與心路歷程。他特別提到自己在翻譯「北海鯨夢」時，每翻兩句就得停下來確認，其中一段關於捕鯨團隊如何在冰上切出一塊如車庫一般的空間，讓捕鯨船能夠停進去躲避暴風雪，馬耀民實在無法理解其中的細節，於是寫信向作者伊恩．麥奎爾求救，作者不但詳盡回覆，更畫下許多連環圖畫，順利幫馬耀民解開謎團。

「北海鯨夢」是英國作家伊恩．麥奎爾的作品，故事描述堅持以傳統捕鯨法捕鯨的船長，帶領40多人的團隊出海捕鯨，途中歷經凶殺案、天災等的一連串殘酷挑戰。

馬耀民表示，文字表達有其侷限，翻譯也不只是語言文字的轉換，就算每個字都處理好了，也不見得能讓讀者理解。他的翻譯步驟通常可簡約為文字閱讀、建構畫面，最後才是翻譯文本。

馬耀民說，有人說女人的衣櫃總是缺少一件衣服，他則認為譯者的腦袋總是缺一個合適的字，而且天真以為最後一定能找到這個字，其實是痴心妄想。但翻譯過程中可以向許多人學習，他坦言自己有許多師父，包括余光中、夏濟安、張愛玲等人，翻譯過程中更常讓他回到就讀大學的時光，想像王文興教授在課堂上對他的習作提出各種問題，其實充滿樂趣。

馬耀民畢業於台大外文系、外文研究所碩士及博士班，曾翻譯「史托納」、「屠夫渡口」和「奧古斯都」等書，其中「奧古斯都」獲2018 Openbook翻譯類年度好書。

梁實秋文學獎於1987年設立，是為紀念散文暨翻譯名家梁實秋而成立，自第26屆起改由國立台灣師範大學辦理，本屆改名為「梁實秋文學大師獎」，由各出版社為作家報名參賽，總共收到61本著作，其中12件來自海外，包括香港、中國大陸、馬來西亞、美國等地。

最終由評審團選出10名得主，其中散文類首獎由楊渡「未燒書」獲得；優選4名包括周芬伶「雨客與花客」、張大春「我的老台北」、董橋「文林回想錄」、韓麗珠「半蝕」。

翻譯類首獎由馬耀民「北海鯨夢」獲得；優選4名包括李斯毅「慾望莊園」、陳育虹「淺談」、葉佳怡「消失的她們」、顏湘如「消失的另一半」。（編輯：陳政偉）1110312