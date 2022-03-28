擊樂家洪于雯與妖同行 運用聲響打開觀眾感官

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擊樂家洪于雯以聲響跨域創作「聲妖錄」入選兩廳院新點子實驗場，藉由物件、樂器、裝置的多聲道交疊，打開觀眾的感官。（兩廳院提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年3月28日

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（中央社記者趙靜瑜台北28日電）源自對妖怪題材的發想，擊樂家洪于雯以聲響跨域創作「聲妖錄」入選兩廳院新點子實驗場，藉由物件、樂器、裝置多聲道交疊，打開觀眾感官，一起踏上「聲妖」的奇想旅程。

兩廳院今天發布新聞稿表示，2022新點子實驗場將以「好野」為題，展開跨域藝術新創作。今年入選的除了洪于雯之外，還有黃鼎云「操演瘋狂」、陳履歡「困獸」以及「三個人樂團」郭靖沐、任重、潘宜彤的跨域作品「催化效應—融．共感」。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，在創作裡冒險已經是「新點子實驗場」的日常，「我們往往能看到許多勇敢的嘗試、新奇的手法。」今年新點子實驗場首先登場的是觀眾參與式計畫「操演瘋狂」，由「明日和合製作所」共同創作者之一的黃鼎云創作，試圖勾勒、架構瘋狂的可能樣貌，並反思「瘋狂」的本質，將透過線上互動與現場演出，重構一件殺人刑事案件。

前跆拳道選手，也是2020年兩廳院Gap Year藝術基地計畫的創作者陳履歡將帶來「困獸」，從自身「競技創作」的背景出發，藉由她的運動競技哲學，帶領觀眾思考在名為人生的競技場裡，是否有選擇的權利。

「催化效應—融．共感」是「三個人樂團」的主創計畫，以笛、阮、箏與弦樂四重奏，共同呈現3首創作曲目，除了帶給觀眾聽覺上的饗宴外，也融入舞蹈與影像共感再創作，帶領觀眾感受多重感官的演出。

2022新點子實驗場4檔節目共20場演出，將在5月27日至6月26日舉行，地點在國家戲劇院實驗劇場。（編輯：陳政偉）1110328