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林伯禧「無隅」個展 盼藝術化解俄烏戰爭分歧

2022/4/1 17:20（4/1 17:26 更新）
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暱稱「白魚」的藝術家林伯禧（左）1日在台北舉辦「鎏金獨白–無隅」個展開幕記者會，並宣布成立新藝術畫派「無隅」，現場邀請藝人黃子佼（右）主持。中央社記者邱祖胤攝 111年4月1日
暱稱「白魚」的藝術家林伯禧（左）1日在台北舉辦「鎏金獨白–無隅」個展開幕記者會，並宣布成立新藝術畫派「無隅」，現場邀請藝人黃子佼（右）主持。中央社記者邱祖胤攝 111年4月1日
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（中央社記者邱祖胤台北1日電）藝術家林伯禧「鎏金獨白-無隅」個展今天舉行開幕記者會，並宣布「無隅」新藝術畫派成立，常年在歐洲各地創作及展出的林伯禧盼世人以藝術及善良的心，化解世界分歧，讓戰爭消弭於無形。

林伯禧表示，「無隅」出自老子「道德經」的「大方無隅」，就是無極限、沒有邊界的意思，象徵生命層次與軌跡，「人類經常自我限制與他人間的的聯繫，忘了可以放開心胸，以更寬廣的角度來聆聽彼此聲音，但其實透過藝術、音樂、美食，可拉近人與人間彼此距離」。

林伯禧說，俄烏2國家都有善良的人民和藝術家，相信雙方都是喜好和平，面對這樣戰爭的僵局，林伯禧期待世人從「無隅」的思想出發，用和平的心態化解紛爭。

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記者會由藝人黃子佼主持，現場來賓包括以色列駐台代表柯思畢、莫斯科駐台北代表處代表梅杰廖夫等人出席。

林伯禧1960年生於屏東，13歲起在高雄求學，受王鳳閣啟蒙學畫，後隨李義弘研習山水畫，2006年起開啟他在美國及歐洲各國的展出及創作之旅，2019年受邀於米蘭蒙札皇宮舉辦個展，作品「富貴平安」2021年獲梵蒂岡典藏，由現任教宗方濟各親自接受。（編輯：張芷瑄）1110401

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