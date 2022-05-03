書情畫意筆墨生趣聯展 中正紀念堂展出

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中正紀念堂即將開展的「書情畫意 筆墨生趣」會員作品聯展，將展出國畫家洪曜平作品「風雲變色震山河」。（中正紀念堂提供）中央社記者王寶兒傳真 111年5月3日

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（中央社記者王寶兒台北3日電）國畫家洪曜平投入繪畫創作70餘年，去年逝世，享耆壽98歲，中正紀念堂即將開展的「書情畫意 筆墨生趣」會員作品聯展中，將展出他的作品「風雲變色振山河」。

由中華娛樂文創產業發展協會所主辦的「書情畫意 筆墨生趣」會員作品聯展，預計由37名會員展出百餘件書法、水墨、油畫、水彩、多媒材及陶藝等作品。

中華娛樂文創產業發展協會今天透過新聞稿表示，協會成立至今將屆滿4年，每年辦理的會員作品聯展都是會員們的心血結晶。參展會員多年在書畫天地裡沉潛揮灑，創新傳統技藝，讓每次展覽作品具有新意，也與社會脈動相結合，使作品體現當下時勢，建構藝術生活美學。

此次展品來自各方領域，如洪曜平的彩墨畫「風雲變色振山河」，以虎為主體，氣勢非凡，也有油畫家詹阿水的「藍色山影」、書法家林旺錢的行書體「半稱心」等。

「書情畫意 筆墨生趣」2022中華娛樂文創產業發展協會會員作品聯展自5月6日至5月17日在中正紀念堂一樓藝廊展出。（編輯：張雅淨）1110503