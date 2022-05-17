疫情影響表團演出 兩廳院重啟雨天撐傘捐贈方案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北17日電）國內COVID-19疫情延燒，表演藝術團體節目陸續取消，國家兩廳院重啟「雨天，我們撐傘－攜手支持團隊捐贈方案」，邀請各界將票券退款直接回捐演出團隊，表達支持。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝今天接受中央社專訪時表示，目前已有許多節目決定取消，對於演出者、觀眾、行政團隊都是遺憾與挑戰，為活化對表演藝術支持的力量，希望這個專案可以讓觀眾與演出團隊彼此對舞台的熱情與期待，不因疫情而消失。

劉怡汝說，懇請大家響應支持團隊，度過難關。

國家兩廳院「雨天，我們撐傘－攜手支持團隊捐贈方案」，提供觀眾將退款轉捐原節目主辦單位或直接以捐款行動表達支持，無論觀眾是現金或信用卡購票，都能透過OPENTIX平台將手中的票券退款轉捐贈給演出團隊。

兩廳院從2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間開始，透過場地租金減免、售票系統佣金減收等方式支持藝術家及表演團隊。

2020年4月17日開啟「雨天，我們撐傘—攜手支持團隊捐贈方案」，提供觀眾將退款轉捐給原節目主辦單位，或直接以捐款行動表達支持，適用對象為「OPENTIX兩廳院文化生活」售票節目的主辦單位，不限個人、團體或機關。

2021年5月疫情升溫，OPENTIX於2021年5月13日重啟「雨天撐傘2.0」，並於同年6月7日增加「信用卡購票」捐款方式，無論現金或信用卡購票都可將退票轉捐原節目主辦單位，或直接以捐款行動表達支持，便利性大幅提升。

據統計，2021年「雨天撐傘2.0」共有68團隊申請、69團隊提供匯款帳戶資訊，以供信用卡退刷觀眾捐款支持，觀眾票券退款捐贈共1506張，捐款金額共新台幣166萬7604元。

兩廳院「雨天撐傘3.0」專案只要是透過OPENTIX代售節目因疫情取消者，主辦單位都可提出申請，提供觀眾將票款轉捐贈給節目主辦單位。此外，團隊也可提供匯款帳戶資訊供觀眾捐款支持參考。

「雨天撐傘3.0」預計於2022年9月30日截止，歡迎有意支持團隊的觀眾朋友加入。詳情可見網站說明https://reurl.cc/2ZE2Mm 。（編輯：戴光育）1110517