高美館28週年 「沐．光」用音樂回應文協百年展

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高雄市立美術館將迎開館28週年，規劃系列活動，其中11日晚間的「沐『光』之夜」音樂會，將由Taiwan Connection音樂總監胡乃元（圖）率樂團在大廳演出莫札特樂曲。（Taiwan Connection提供）中央社記者曾以寧傳真 111年6月10日

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（中央社記者曾以寧高雄10日電）高雄市立美術館迎開館28週年，恰逢文協百年特展展出，館慶活動「沐．光」安排室內樂團11日晚間演出，以莫札特在時代洪流中找尋自己的音符，回應文協人士在黑暗中前行身影。

高雄市立美術館館長李玉玲今天透過新聞稿表示，高美館1994年開館迄今已屆28年，恰逢文協百年特展「光—臺灣文化的啟蒙與自覺」熱烈展出，文化先覺者奮力追尋的光，抵達南方之所，將百年精神傳承給當代的藝術工作者，也期待以館慶啟動新一波「南方文藝復興」追尋之旅。

館慶活動「沐．光」內容多樣，包含新展開幕、親子手作、藝術導覽、夜間音樂會及舞蹈表演等。其中創作論壇「未抵達的模糊—眼蟲計畫」及市民畫廊「築思構界—劉呈祥」2檔展覽將於11日下午舉辦開幕活動，藝術家也將在現場導賞與簽書。

高美館資料指出，「未抵達的模糊—眼蟲計畫」由黃志偉策展，呈現藝術家呂沐芢與焦聖偉共組繪畫團隊作品。透過繪畫的行動、對話、抹除與增添，一如眼蟲藻的可變化形態與趨光性，不斷地在創作上分裂與繁殖，以色彩鮮豔繽紛的作品，觀照環境、土地意識的關懷與想像。

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「築思構界—劉呈祥」則是藝術家劉呈祥在高美館首度個展，展出自2016年迄今包含數位演算作品、攝影、錄像、空間裝置等跨媒材多樣作品。展覽以「築思」與「構界」兩大核心概念相互生成與辯證，來對應劉呈祥「思緒 宇宙」與「築 視界」等系列創作。

此外，11日晚間將有「沐『光』之夜」音樂會，由Taiwan Connection室內樂團音樂總監胡乃元與音樂家在高美館大廳獻奏莫札特的「單簧管五重奏」。高美館表示，盼用300年前莫札特在時代洪流中找尋自己的音符，回應百年前文協人士在黑暗中前行的身影，以樂曲向藝術家致敬，回應藝術家心中追尋的感動。（編輯：郭諭儒）1110610