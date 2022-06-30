兩廳院OPENTIX紅利集點7/1上線 藝文消費有回饋

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文化部與OPENTIX兩廳院文化生活合作，推出OPENTIX紅利點數藝文消費回饋機制，7月1日正式上線。文化部次長李靜慧（左6）、國家兩廳院藝術總監劉怡汝（右6）等人出席說明。（兩廳院提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年6月30日

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（中央社記者趙靜瑜台北30日電）鼓勵民眾參與藝文，文化部與OPENTIX兩廳院文化生活合作，推出OPENTIX紅利點數藝文消費回饋機制。紅利點數1點等於1元，每次結帳最高可折抵消費金額50%，7月1日正式上線。

兩廳院發布新聞稿表示，在OPENTIX平台上符合「首次參與」、「二次消費」、「跨域消費」的消費者都會獲贈紅利點數，活動期間欣賞或參與第一場藝文展演，即可獲得紅利點數50點；成功累積二筆訂單，可獲得紅利點數100點；購買二種類別的票券或商品，可再領取紅利點數100點。

兩廳院表示，後續不管是看表演、電影、展覽、聽講座、文創商品等購買行為皆可使用點數折抵，參與越多紅利點數越多，讓藝文消費不只累積感動，也可以有實質回饋。

文化部政務次長李靜慧表示，過去2年藝文產業因疫情受到相當衝擊，文化部推出許多協助工作包括所有藝文團隊及產業發展藝FUN券，書展購書抵用券，透過政府投入的母金，帶動整個產業消費成長。

李靜慧表示，文化部與兩廳院攜手推出的OPENTIX紅利點數回饋，也是延續同樣的概念，期待「疫情早日結束，但藝文情感生活不結束」，將藝FUN券的效能轉化，生生不息帶動整個藝文產業發展。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，OPENTIX兩廳院文化生活以公共服務為首要任務，作為消費者及場館、團隊、藝文單位的連結橋梁，提供團隊與主辦單位穩定的票務系統服務，並兼顧多元推廣功能。與文化部合力推動OPENTIX紅利點數，期盼引動消費循環，對藝文產業有實質助益。

兩廳院表示，紅利點數活動投入超過5000萬推動藝文消費循環，目標預估創造約2億產值。

OPENTIX紅利點數藝文消費回饋機制活動從即日起到112年6月30日，活動期間欣賞或參與第一場藝文展演，可獲得紅利點數50點。活動期間累積二筆訂單，可於第二筆訂單成功付款後隔日獲得紅利點數100點。

活動期間完成「購買二種以上不同類別的節目」，並完成訂單，可於第二種類別的節目訂單完成後隔日獲得紅利點數100點。

OPENTIX展演內容包括音樂、戲劇、舞蹈、電影、演唱會、展覽、講座、親子、活動/學習、商品等類別。OPENTIX紅利點數在全站商品都可使用。（編輯：管中維）1110630