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排灣族拉瓦爾新舞首演 記錄族群文化

2022/7/16 19:05（7/16 19:11 更新）
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台灣原住民文化園區歡慶35週年，16日安排排灣族拉瓦爾（Ravar）群樂舞「paqeneqenetju aken 記得我」首度演出，呈現族群最真實的律動與聲音。（原住民族文化發展中心提供）中央社記者李卉婷傳真 111年7月16日
台灣原住民文化園區歡慶35週年，16日安排排灣族拉瓦爾（Ravar）群樂舞「paqeneqenetju aken 記得我」首度演出，呈現族群最真實的律動與聲音。（原住民族文化發展中心提供）中央社記者李卉婷傳真 111年7月16日
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（中央社記者李卉婷屏東縣16日電）台灣原住民族文化園區歡慶35週年，即日起至7月底開放免費入園，排灣族Ravar拉瓦爾群樂舞首度演出「paqeneqenetju aken 記得我」，不僅記錄族群文化，更呈現最真實律動聲音。

原住民族委員會原住民族文化發展中心今天發布新聞稿表示，「paqeneqenetju aken 記得我」首演有近百名族人共舞，樂舞內容表達身為拉瓦爾後代子孫，如何詮釋「創世神話」、「社會階級架構創建」、「人的心靈需求」、「離散的情緒」、「時間停滯的存在」及「生老病死的公共集體慰藉的神聖感」，呈現排灣族拉瓦爾群的生存意義。

最後一幕將拉瓦爾的大社、口社、安坡勇士舞完整演出，呈現族群最真實的律動與聲音。全劇以傳統歌謠為音樂基礎串聯，結合動畫技術、表演藝術中的肢體搭配傳統刺繡、織布及編織等技巧，並將嗅覺藝術嘗試與劇融入，突破表演限制，將表演提升至另一層次。

聖克里斯多福及尼維斯駐台大使哈菁絲（Jasmine Elise Huggins）與貝里斯駐台大使碧坎蒂（Candice Pitts）都出席上午在園區娜麓灣歌舞劇場的首演。

原住民族委員會副主委鍾興華Calivat‧Gadu指出，台灣原住民族文化園區開園以來，以保存、傳承、推廣台灣原住民族文化為目標，在樂舞展演、藝術展覽、文物典藏、傳統建築及文化推廣上，均有重要貢獻，透過排灣族拉瓦爾群樂舞更看見了國家級樂舞劇團成立的必要性，期盼能儘早完成相關法制化工作，讓原住民族樂舞推動更加有力。

原住民族文化發展中心主任曾智勇表示，回到部落學習是樂舞創作的核心，透過文化園區35歲，讓更多人認識排灣族拉瓦爾群，期盼持續推廣並開創原住民族樂舞展演目標，為每個族群文化記錄與傳承。

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曾智勇說，為回饋大眾支持，園區自7月16日至7月31日，開放免費入園，並加碼第1165萬3500名入園的遊客，可享終身免費入園優惠。

依原民會資料，排灣族內按照血緣風俗與族群自我分類，可分為拉瓦爾（Ravar）跟布曹爾（Vuculj）兩大群系。拉瓦爾群以三地門鄉的達瓦蘭社群為核心，以「達瓦蘭」為部落起源，社會文化上有百合花的配戴風俗，以及長男繼承的社會制度；在雕刻與陶壺藝術方面表現相當出色。（編輯：謝雅竹）1110716

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