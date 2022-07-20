BLEED數位現場雙年展 台澳4場館首度聯手策展

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（中央社記者趙靜瑜台北20日電）駐雪梨辦事處文化組與墨爾本藝術之家攜手合作，2022第二屆BLEED數位現場雙年展首度跨越邊界，台灣、澳洲4場館聯手策畫節目，8月起將在墨爾本、雪梨與台北3城市呈現。

文化部今天發布新聞稿表示，BLEED數位現場雙年展（Biennial Live Event in the Everyday Digital）聯合雪梨坎貝爾敦藝術中心（Campelltown Arts Centre）、台北表演藝術中心及台北當代藝術館共同策畫，邀請台灣作為第一個國際夥伴，參與節目演出。

藝術之家共同藝術總監妮西亞．納加拉詹（Nithya Nagarajan）表示，「很興奮能將藝術實踐中針對數位和現場的對話，延伸到台北表演藝術中心及台北當代藝術館，也很高興能以共同策展與共同製作的模式來思考我們在亞太地區的位置」。

坎貝爾敦藝術中心總監麥可．達格斯提諾（Michael Dagostino）表示，現在正是需要質問關於跨越、模糊與突破邊界的時候，「我們非常驕傲能與藝術之家、台北表演藝術中心及台北當代藝術館合作，呈現這項新媒體藝術慶典」。

BLEED數位現場雙年展是疫情前創辦的藝術展會，首屆於2020年展出，透過創新與前瞻的形式，探討藝術如今在線上可以如何運用、體驗與轉譯，今年是第二屆。

北藝中心策畫節目為「克賽諾牡丹預報（Paeonia Drive）」及「謝謝電影神（Thank You Movie God）」。「克賽諾牡丹預報」是一項有現場表演、影像裝置與舞蹈的跨域共創計畫，始於「2018亞當計畫」，由台灣視覺及影像藝術家蘇郁心與雪梨舞者暨編舞家安琪拉．戈歐（Angela Goh）共同合作，今年將於北藝中心首演。

新媒體藝術家暨編舞家蘇文琪推出「謝謝電影神」計畫。藉由變幻及轉譯VR作品「黑洞博物館+身體瀏覽器」到線上放映的介面與模組，進一步探究3D與2D之間空間維度的劇場性。

台北當代藝術館策畫節目「白浪的定居殖民博物館（The Pailang Museum）」，由台灣藝術家吳其育發起，嘗試揭露「白浪凝視」及經常被自然化的歷史性關聯。

2022第二屆BLEED數位現場雙年展將從8月29日至9月25日於墨爾本、雪梨及台北等3城市4場館推出節目。（編輯：張芷瑄）1110720