視障者當調香師 史博館典藏化身香氛

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國立歷史博物館、芙彤園及台北市視障者家長協會推出產品「公益調香．藝術聯名」，20日發表新品，芙彤園創辦人詹茹惠（左起）、視障調香師江尉綺、陳一誠、劉子瑜及台北市視障者家長協會總幹事王晴紋、史博館長梁永斐出席。（史博館提供）中央社記者王寶兒傳真 111年7月20日

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（中央社記者王寶兒台北20日電）一幅畫，除了觀看欣賞以外，還可以用聞的？史博館攜手社會企業芙彤園、北視家協，讓視障者擔任調香師，以觸摸、聆聽等方式感受典藏品，進一步摸索出適合典藏品的香氛氣味。

國立歷史博物館、芙彤園及台北市視障者家長協會今天推出「公益調香．藝術聯名」產品，並舉辦新品發表會。

史博館館長梁永斐致詞表示，史博館典藏品達5萬多件，文物放在典藏室外，還要活化、加值、運用，此次「公益調香．藝術聯名」產品就是一種運用，透過3方合作，打造跨域品牌，成為文化近用生活的例子。

芙彤園創辦人詹茹惠表示，和香氛課程的學員歷經2年的相處，看著他們從調香幼幼班、進階班到菁英班，累積許多感情和心血。產品特別使用台灣本土香草萃取出的精油，經由學員的調香天賦，傳達出來自台灣土地的特色及療癒能量，將史博館經典館藏文物融入日常。

北視家協總幹事王晴紋說，視覺是人體最強勢的感官，幾乎占有80%的依賴，如果因失去視覺而用在其他感官，就能產生無限可能，也促成這次跨感官藝術的開始。建議在使用香氛時可以先欣賞包裝設計，再閉上眼睛想像調香師如何調配出搭配的香味，翱翔於古代藝術文化與現代香氛的結合。

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本次「公益調香」共推出3款特調產品，應用史博館的「紋樣圖案」來做產品的視覺設計，這些「紋樣圖案」源自於史博館4項經典文物「花鳥刺繡橫披」、溥心畬的「墨荷」、「青花花鳥八角盒」、「青花一束蓮大盤」。

透過北視家協以2.5D列印技術將平面文物圖樣立體化，製作出可以觸碰的「2.5D觸摸圖」，並結合史博館專業人員口述解說，讓視障調香師藉由觸摸的方式理解國家級文物，產生調香的創作靈感。（編輯：張雅淨）1110720