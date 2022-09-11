萬華一窺台日創作 新富町文化市場的「舶來品」

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日本建築職人大野宏學習製作小籠包蒸籠的傳統技藝，並將蒸籠改造為燈具與傢飾，現於新富町文化市場「來自未來市場的『舶來品』」展覽展出。（忠泰建築文化藝術基金會提供）中央社記者王寶兒傳真 111年9月11日

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（中央社記者王寶兒台北11日電）以台灣美食小籠包為靈感，日本建築職人大野宏走進台北萬華，學習製作小籠包蒸籠的傳統技藝，並將蒸籠改造為燈具與傢飾，現於新富町文化市場「來自未來市場的『舶來品』」展覽展出。

忠泰建築文化藝術基金會自2017年扎根萬華，將市定古蹟活化轉型為「新富町文化市場」，並每年策劃主題展覽。

新富町文化市場今年集結來自台灣、日本等地的9組創作者，以「台灣傳統市場在未來，將如何變化？」為命題，邀請創作者們駐留市場研究並現地創作，這些異鄉人遠望未來所發想出的作品，匯聚為「來自未來市場的『舶來品』」展覽。

特別的是，展覽以3階段創作接力方式輪流登場，第1階段為「聚集&停留」，第2階段為「對話&相互交流」，第3階段則是「合作&共同創造」。目前第1階段由自8月起就進駐市場的日本建築職人Studio on_sit（大野宏）、日本創作者SAMPO Inc.（村上大陸）及台灣藝術家monouno，共同呈現不同類型的裝置藝術作品。

其中，大野宏特別走進萬華在地老店「富山蒸籠」拜師學藝，透過觀察店家第3代繼承人蕭順焜的技藝，將傳統技藝翻轉為現代化的燈具與傢飾。大野宏透過忠泰建築文化藝術基金會表示，期盼在展覽之後，他所創作的作品仍能延續生產，「我希望能一點一滴地以雙手打造新的『傳統』。」

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此外，村上大陸發覺，傳統市場中鮮少見到小孩子的身影，於是他從台北各地市場採集老物件，創作聲音互動作品「未來的聲音－交錯台灣市場時空的音響生命體」，希望藉由播放不同年代的詮釋混音，吸引年輕族群走入展場；monouno則透過市場常見的鐵件設備，將其打造為可移動的休憩區，創造讓年輕世代感受市場氛圍的方法。

「來自未來市場的『舶來品』」展覽即日起於新富町文化市場展出至11月20日。（編輯：張雅淨）1110911