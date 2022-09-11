更多編輯台推薦新聞：
台灣VR作品「無法離開的人」 獲威尼斯影展競賽大獎
文化

台灣VR作品「無法離開的人」 獲威尼斯影展競賽大獎

愛琴海不平靜 希臘記者嘆在「敵方」土耳其跑新聞困難重重
國際

愛琴海不平靜 希臘記者嘆在「敵方」土耳其跑新聞困難重重

專訪／羅力在台打拚10年「哩賀」成口頭禪 手寫中文姓名刻成印章
運動

專訪／羅力在台打拚10年「哩賀」成口頭禪 手寫中文姓名刻成印章

圖輯／回顧英國女王柔情身影 伊麗莎白二世笑容永留人心
國際

圖輯／回顧英國女王柔情身影 伊麗莎白二世笑容永留人心

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
颱風梅花北移陸警發布機會漸低 烏來累積雨量281毫米
首頁 / 文化

歷史文物書展回顧台灣藝文 紀州庵文學森林登場

2022/9/11 18:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北11日電）國立歷史博物館館刊「歷史文物」至今邁入61年發行歷史，曾收錄包含張大千、黃君璧等藝術大師撰文或展覽報導，史博館推出「史博有大師－大師面對面」書展，讓讀者和藝術家紙上見面。

「歷史文物」創刊於1961年，目前共計收錄近4000篇文章，曾於2020年改版，持續記錄台灣藝文動態，每期均依據不同的議題、事件企劃「封面故事」，代表性欄目則為「台灣藝術前輩身影」。

史博館發布新聞稿表示，此次「史博有大師－大師面對面」書展將展出「歷史文物」從2020年3月至今年9月的刊物內容，並集結「台灣藝術前輩身影」欄目訪問台灣藝術大師的成果。

史博館表示，史博館典藏組助理研究員陳勇成也將以「關於藝術大師你可能很意外的point」為題，於佳音Love聯播網「藝文生活家」節目分享藝術家不為人知的溫情小故事。

另外，華梵大學人文與藝術學院院長黃智陽則將以「生活中無所不在的藝術大師」為題，於紀州庵文學森林舉辦講座，談談隱身於店招、廟堂、餐廳等地的大師手筆。

「史博有大師－大師面對面」書展即日起於紀州庵文學森林展出至10月5日。（編輯：張雅淨）1110911

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族