歷史文物書展回顧台灣藝文 紀州庵文學森林登場

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（中央社記者王寶兒台北11日電）國立歷史博物館館刊「歷史文物」至今邁入61年發行歷史，曾收錄包含張大千、黃君璧等藝術大師撰文或展覽報導，史博館推出「史博有大師－大師面對面」書展，讓讀者和藝術家紙上見面。

「歷史文物」創刊於1961年，目前共計收錄近4000篇文章，曾於2020年改版，持續記錄台灣藝文動態，每期均依據不同的議題、事件企劃「封面故事」，代表性欄目則為「台灣藝術前輩身影」。

史博館發布新聞稿表示，此次「史博有大師－大師面對面」書展將展出「歷史文物」從2020年3月至今年9月的刊物內容，並集結「台灣藝術前輩身影」欄目訪問台灣藝術大師的成果。

史博館表示，史博館典藏組助理研究員陳勇成也將以「關於藝術大師你可能很意外的point」為題，於佳音Love聯播網「藝文生活家」節目分享藝術家不為人知的溫情小故事。

另外，華梵大學人文與藝術學院院長黃智陽則將以「生活中無所不在的藝術大師」為題，於紀州庵文學森林舉辦講座，談談隱身於店招、廟堂、餐廳等地的大師手筆。

「史博有大師－大師面對面」書展即日起於紀州庵文學森林展出至10月5日。（編輯：張雅淨）1110911