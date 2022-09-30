舞躍大地舞蹈創作比賽 賴珮綸、蕭樂恩舞作獲金牌

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（中央社記者趙靜瑜台北30日電）邁入第23年的2022舞躍大地舞蹈創作比賽，昨晚在新北市藝文中心演藝廳舉行決選暨頒獎典禮，賴珮綸、蕭樂恩舞作「你聽，我說」成大贏家，獲金牌及今年首度新增的最佳造型獎。

2022舞躍大地舞蹈創作比賽銀牌獎由温其偉舞作「在不平衡的世界追求平等的我們II」拿下，葉承融「伍」贏得銅牌獎，另有5名優選以及7名佳作及最佳造型獎、最佳人氣獎等總計17個獎項揭曉，最佳人氣獎由舞作「巫頌」獲得。

文化部發布新聞稿表示，評審團對這次屆參賽作品給予高度肯定，整體而言，無論在純肢體的整體性上成熟度高、穩定且畫面協調性佳；當中也有團隊善用空間，並且結合道具展現出完整作品脈動；也有不少作品運用服裝，凸顯作品脈絡，可圈可點。

文化部長李永得致詞時表示，台灣舞蹈界不只在台灣成績出色，國際上也獲得許多榮耀，文化部相當重視。李永得表示，重要的是比賽後如何讓獲獎者有更多展演空間，希望不只是兩廳院，包括法國亞維儂、英國愛丁堡藝術節等徵選台灣團隊時，可以從「舞躍大地」的優勝者優先選擇。

投入多年的中華舞蹈學會藝術總監賴秀峰表示，舞躍大地舞蹈創作比賽23年來，不僅為台灣舞蹈界培育許多卓越的舞者，也帶領這些舞者走向國際。未來舞躍大地比賽將聽取各界意見，創造更大的舞台，讓台灣舞者繼續大展身手。

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頒獎典禮包括李永得、文化部政務次長蕭宗煌、新北市政府文化局副局長于玟、北藝大舞蹈學院教授張曉雄、國藝會董事陳碧涵、清大運動科學系教授鄭麗媛、台藝大舞蹈學系教授林秀貞、北市大舞蹈學系教授蕭君玲等代表頒獎，堪稱舞蹈文化界盛會。

文化部表示，舞躍大地舞蹈創作比賽獲獎的金、銀及銅牌獎與優選作品，11月6日將會在高雄市立社會教育館舉行得獎作品演出，10月6日起免費索票。（編輯：郭諭儒）1110930