更多編輯台推薦新聞：
機器人藝術家「愛達」登英國國會 談新科技對創意產業影響
科技

機器人藝術家「愛達」登英國國會 談新科技對創意產業影響

布拉格動物園台灣穿山甲懷孕 歐洲首見
生活

布拉格動物園台灣穿山甲懷孕 歐洲首見

諾貝爾獎2022得主如何改變世界？獲獎原因一次看
國際

諾貝爾獎2022得主如何改變世界？獲獎原因一次看

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化

花蓮縣府斥8.5億新建圖書館 增委外進駐區

2022/10/12 17:41（10/12 18:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
花蓮縣文化局12日舉行圖書館統包工程採購評選結果發布記者會，由巨全營造股份有限公司、仲觀聯合建築師事務所及林洲民建築師事務所團隊得標，預計2026年完工，現場並展示新圖書館完工模型。中央社記者張祈攝 111年10月12日
花蓮縣文化局12日舉行圖書館統包工程採購評選結果發布記者會，由巨全營造股份有限公司、仲觀聯合建築師事務所及林洲民建築師事務所團隊得標，預計2026年完工，現場並展示新圖書館完工模型。中央社記者張祈攝 111年10月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣12日電）花蓮縣政府獲中央經費補助，斥資新台幣8.5億元新建文化局圖書館，由台北市政府前都發局長林洲民團隊得標，建築設計融合洄瀾、縱谷及疊石3元素，也規劃委外廠商進駐。

花蓮縣文化局今天下午舉行統包工程採購評選結果發布記者會，由巨全營造股份有限公司、仲觀聯合建築師事務所及林洲民建築師事務所團隊得標，預計2026年完工。

花蓮縣文化局圖書館啟用近40年，設施老舊且空間不足，花蓮縣府爭取教育部經費，將原址重建新館，新圖書館為地下1層、地上4層樓建築，樓地板面積將比現有空間大3倍。

林洲民接受媒體聯訪指出，圖書館是人與知識交流的地方，建物設計理念融入洄瀾、疊石及縱谷3元素，分為南側、北側及中間串連的交流空間，空間設計更開放，圖書館不再是封閉的藏書庫。

林洲民說，未來圖書館將提供文化局辦公室的行政空間、圖書館典藏空間及委外營運商店等，空間規劃也針對委外商店與公共圖書館並存的營運管理模式設計，讓圖書館更加社區化。

花蓮縣長徐榛蔚致詞指出，花蓮縣府2015年起爭取新建圖書館，地理位置面海背山，期待完工是符合現代設備，提供各年齡層需求的設施及空間配置，讓民眾願意走進來、留得久的圖書館。

徐榛蔚指出，圖書館新建是文化園區的起步，未來鄰近的美術館擴建、石雕博物館等展館的整建逐步進行。（編輯：郭諭儒）1111012

花蓮縣政府將新建文化局圖書館，12日舉行統包工程採購評選結果發布記者會，由前台北市都發局長林洲民（前右）團隊得標，林洲民現場說明建築設計理念。中央社記者張祈攝 111年10月12日
花蓮縣政府將新建文化局圖書館，12日舉行統包工程採購評選結果發布記者會，由前台北市都發局長林洲民（前右）團隊得標，林洲民現場說明建築設計理念。中央社記者張祈攝 111年10月12日
徐榛蔚
花縣府與慈濟基金會簽約 公私協力助受災戶重建 918強震重創花東 慈濟基金會安心家訪啟動
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族