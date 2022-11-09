史博館與郵博館合辦女性形象展 移師高雄展出

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（中央社記者王寶兒台北9日電）史博館與郵博館合辦「真善美－方寸間的女性形象特展」4月於郵博館台北總館展出，明天起展覽將移師郵博館高雄館，並因應高雄在地豐富的客家文化，新增客家文物。

國立歷史博物館今天發布新聞稿表示，4月與郵政博物館合辦「真善美－方寸間的女性形象特展」，2館結合女性相關典藏，引領民眾見證婦女為爭取平等所走過的漫漫長路，頗受社會好評。為將性平的普世價值傳遞給南部民眾，史博館與郵博館再次攜手，將展覽移師高雄，促成「真善美－女性多元形象特展」。

「真善美－女性多元形象特展」展品將包含史博館提供如雲肩、繡花鞋、繡荷包等精巧女紅織品外，還有藝術家林智信母子親情版畫等25件文物，郵博館則展出女性主題郵票藏品。史博館表示，期盼引領民眾思考女性多元角色與不凡成就，進而推動性別平權的實踐。

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史博館表示，考量到高雄地區為客家族群的分布地，為呈現多元族群的女性才情，史博館此次特意精選六堆等地的客家文物，期待參觀民眾在欣賞女性的精巧技藝與生活智慧之餘，也能關注她們在生命進程中的多樣角色，以及她們爭取平權的漫長艱辛，藉此體會性別平等得之不易，進而促進平權社會的實現。

「真善美－女性多元形象特展」明天起將在郵政博物館高雄館展出至2023年2月12日。（編輯：張雅淨）1111109