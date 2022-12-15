殭屍八品從文字化身模型 將現身科教館

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（中央社記者王寶兒台北15日電）南美館今年推出「亞洲的地獄與幽魂」展，以殭屍模型展品轟動一時。「殭」展明天起於士林科教館開跑，將展出十餘尊擬真殭屍模型，並試圖還原清代詩人袁枚筆下的「殭屍八品」。

「殭」展由寬宏藝術主辦，並於今天舉辦開展記者會，邀請風水命理專家謝沅瑾到場致詞。謝沅瑾說，現場擺放近百件鎮煞法器，請大家可以安心逛展，不用擔心。

官有九品，殭屍也有八品。袁枚作品「子不語」將殭屍分為紫殭、白殭、綠殭、毛殭、飛殭、伏殭、不化骨及遊殭等8種，揭露殭屍除了毛髮、指甲與牙齒會在死後持續生長外，身體狀態及行為能力也會出現顯著差異性。

「殭」展則將八品殭屍依序呈現於八卦陣上，見證殭屍隨著時間更迭而踏上的演化歷程。展場中央的日晷設計更打造8個面向，搭配現場聲光，讓殭屍彷彿要動起來。

此外，「殭」展邀請中華道教清微道宗、茅山大道院、中華堪輿道派、中華勘星道派、中華周易文化道派、謝沅瑾命理/民俗文化研究中心、奇門遁甲等宗教派門參與，共展出近百件各路法師收藏多年的珍奇藝品與百年古物。

謝沅瑾表示，這個展覽要感謝各大派別支持，讓百年歷史的文物難得一同展出，展出文物法器相當齊全，能讓民眾近距離欣賞平時較少接觸的文化知識。

「殭」展將從明天起於士林科教館展出至2023年2月28日。（編輯：張芷瑄）1111215