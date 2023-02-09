畫冊選集故宮典藏品 國寶文物躍於紙上

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（中央社記者王寶兒台北9日電）繪畫藝術擁有悠久歷史，能留存下來的絹質、紙質作品更顯珍貴，秦鼎文流出版社推出「先秦漢唐畫全集」，以故宮典藏品出發，透過現代科技，讓人能一睹紙質文物上的圖畫細節與筆觸。

「先秦漢唐畫全集」第2卷收錄國立故宮博物院25件典藏品，包含晉、隋各1件，唐代23件。經「文資法」通過的國寶級文物包括顧愷之的「洛神圖」、晚唐的「宮樂圖」與「明皇幸蜀圖」。

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秦鼎文流出版社發行人劉永逸向中央社記者表示，唐畫影響元明清興盛的文人畫深遠，也能視為研究中華文化藝術史的重要史料，因而書中收錄最多。故宮典藏品近70萬件，每件作品展出時間不定，想觀摩特定作品也難，故而向故宮申請授權，選集作品出版。

「先秦漢唐畫全集」第2卷中，每幅藏品均有「藏品全貌圖像」、「藏品原尺寸圖像」以及「藏品局部放大圖像」等內容。劉永逸表示，讀者能從局部畫面中看見古代畫家筆觸，推敲下筆前的思考，另也請專家分別針對不同藏品書寫背後故事，讓人更能親近文物。（編輯：黃世雅）1120209