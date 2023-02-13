落實永續 兩廳院將與國內藝術家簽訂合作條款

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（中央社記者趙靜瑜台北13日電）落實永續，國家兩廳院將從今年下半年舉行的秋天藝術節開始，針對不同的製作內容與國內藝術家與表演團隊簽訂工作合約，將加入各種永續相關合作條款。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝今天在說明年度重要計畫時表示，永續是現在全球各大企業的主基調，也是場館的走向，從2021年起，兩廳院已經將永續導入共融，2022年兩廳院花了一整年時間做資源盤點，2023年起將落實溫室氣體排放盤查及揭露，擬定量化指標，持續為永續盡一份力。

劉怡汝表示，很實際的是，各大企業都將重點從文化移往環境永續，兩廳院也在2022年加入由歐盟所支持的歐洲永續劇場聯盟 （Sustainable Theatre Alliance for a Green Environmental Shift，STAGES），成為亞州唯一結盟場館，持續與國際場館交流分享各國永續經驗。

兩廳院今天發布新聞資料表示，從今年秋天藝術節起，兩廳院所有委製節目，在與國內藝術家與表演團隊的工作合約中，將針對不同的製作內容，簽訂永續相關合作條款，希望邀請藝術家加入永續製作的行列。今年7月，國家兩廳院也將持續舉辦第3屆永續共融年會暨工作坊，邀集團隊與地方場館一起分享國際重要實例。

兩廳院副總監施馨媛表示，共融永續劇場與綠色製作模式的建立，已經是國際趨勢，就連百老匯早在上一世紀就已經有自己的綠色規則，包括巡演必須自帶水杯餐具、避免不必要的資源浪費等等，這讓她相當佩服。

施馨媛表示，現在包括歐洲各大藝術節包括亞維儂藝術節、愛丁堡藝術節都在考量大量觀眾擠進藝術節所帶來的碳足跡會對環境永續產生怎樣的影響，這些問題也都是不可迴避之重，值得表演藝術界一起重視。

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除了永續之外，兩廳院也在疫情期間陸續引進各種類型線上展演，投入5G專網的建置與IP內容產製規劃。劉怡汝表示，投入新科技的規劃與實驗，是為了對於未來的發展能有更多的認識。

今年兩廳院的5G企業專網將從國家戲劇院拓展到國家音樂廳進行佈建，目前已建置完成的戲劇院與實驗劇場5G專網設備，則將從今年起免費提供主辦及外租場地演出團隊使用。劉怡汝表示，希望表演團隊也可以進行創新研發，這些都將為表演藝術產業所用。（編輯：龍柏安）1120213