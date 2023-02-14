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高雄內惟藝術中心打造祈願牆 為土耳其祈福

2023/2/14 12:30（2/14 13:06 更新）
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土耳其與敘利亞接壤地區發生強震，災情慘重，為了替災區祈願，高雄內惟藝術中心邀在地插畫家Croter洪添賢設計圖樣，以建築投影與窗貼設計「祈願牆」，串連眾人祈願。（高雄市文化局提供）中央社記者林巧璉傳真 112年2月14日
土耳其與敘利亞接壤地區發生強震，災情慘重，為了替災區祈願，高雄內惟藝術中心邀在地插畫家Croter洪添賢設計圖樣，以建築投影與窗貼設計「祈願牆」，串連眾人祈願。（高雄市文化局提供）中央社記者林巧璉傳真 112年2月14日
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（中央社記者林巧璉高雄14日電）土耳其與敘利亞接壤地區發生強震，災情慘重，為替災區祈願，高雄內惟藝術中心邀高雄在地插畫家Croter洪添賢設計圖樣，以建築投影與窗貼設計「祈願牆」，串連眾人祈願。

高雄市長陳其邁表示，台灣921大地震後第1個抵達台灣協助搜救的友國就是土耳其，這次土耳其震災高雄也十分關心，他除捐出個人一月所得，愛河上週也點起土耳其藍的燈光，為土耳其祝禱。這次則在內惟藝術中心純白建築投影上高雄的祝福，也邀請市民朋友一起加入。

高市文化局長王文翠表示，許多人在震後失去至親，盼凝聚眾人之力，讓災民知道他們並不孤獨。這次邀請高雄插畫家洪添賢創作，以雙手環抱意象創作「我們和土耳其站在一起」，規劃祈願牆，為土耳其祈福。

2月28日前，牆面每天下午5時半至凌晨0時會投影，民眾可於開館時間，將祝福話語寫於貼紙貼上祈願牆，親自為災區祈福。

洪添賢以繪本「什麼將把你帶走」獲第46屆金鼎獎圖書插畫獎。洪添賢指出，台灣經歷921等大地震，自己相當理解歷劫後驚嚇與無助的時刻。這次設計理念是以簡潔圖像，想要傳達台灣的幫助，就希望像輕輕地擁抱呵護著無助的災民，安撫無助徬徨的心。（編輯：龍柏安）1120214

土耳其與敘利亞接壤地區發生強震，災情慘重，為了替災區祈願，高雄內惟藝術中心邀在地插畫家Croter洪添賢設計圖樣，以建築投影與窗貼設計「祈願牆」，串連眾人祈願。（高雄市文化局提供）中央社記者林巧璉傳真 112年2月14日
土耳其與敘利亞接壤地區發生強震，災情慘重，為了替災區祈願，高雄內惟藝術中心邀在地插畫家Croter洪添賢設計圖樣，以建築投影與窗貼設計「祈願牆」，串連眾人祈願。（高雄市文化局提供）中央社記者林巧璉傳真 112年2月14日
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陳其邁
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