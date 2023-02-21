光州雙年展4月登場 台灣藝術家連兩屆參展

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光州雙年展4月7日至7月9日將以「柔弱如水」（soft and weak like water）主題登場，圖為21日記者會展出主題及國家館說明。中央社記者廖禹揚首爾攝 112年2月21日

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（中央社記者廖禹揚首爾21日專電）光州雙年展4月7日至7月9日將以「柔弱如水」（soft and weak like water）主題邀集全球約80位藝術家作品展出，其中也包括台灣導演洪子健、藝術家蔡佳葳，今年國家館也擴大至9國參與。

光州雙年展自1995年開辦，意在紀念1980年的光州事件，今年邁入第14屆，光州雙年展代表朴良雨今天在發表國家館名單的記者會上表示，在政經局勢衝突、混沌中，主辦方也一直在自問辦理雙年展的意義，希望藉由與國際藝術家、文化的交流，成為世界藝術的聖地，在不同立場間透過藝術創造連結。

本屆雙年展主題「柔弱如水」是以形體變化萬千的水來比喻當代藝術的多樣性，由倫敦泰德美術館國際資深策展人李淑京策劃，共邀集79名各國藝術家、於主展覽展出40多件新作或藝術項目。

受邀參展者包括曾多次參加台北雙年展的電影製作人、藝術家洪子健（James T. Hong），舉辦過多項國際個展的藝術家蔡佳薇，曾參與2018年台北雙年展的美籍華裔藝術家林從欣（Candice Lin）等。

台灣當代文化實驗場（C-LAB）曾獲邀參與在2021年舉辦的上屆光州雙年展，以「雙迴聲」主題為藝術及人文價值倡議，與瑞士成為當屆唯二國家館；現場媒體關心台灣為何不在國家館之列，朴良雨說明，光州雙年展希望儘量邀請更多國家參與，但最終名單可能受限於雙邊的日程安排等，明年將舉辦的第15屆雙年展國家館規劃擴大至20個，預期帶來更完整、豐富的展出。

原本2020年的第13屆光州雙年展因疫情延至2021年辦理，主辦方希望調整回雙數年舉辦，因此將在今年及明年連續舉辦兩屆展覽。

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光州雙年展自2018年以國家為單位邀請設立國家主題館，今年規劃設置9個國家館，參與國家包括荷蘭、瑞士、烏克蘭、以色列、義大利、中國、加拿大、波蘭及法國，以國際共通的氣候問題，以及各國特色傳統文化、少數民族文化為主題，展出多元內容。

朴良雨也表示，這次國家館設立都考慮到配合的光州當地藝術機構特性，希望雙年展不只是單次展出，還能藉此發展出具發展性的藝術交流系統。（編輯：韋樞）1120221