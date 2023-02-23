台灣海女文化結合時裝 倫敦時裝週快閃店展示

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（中央社記者王寶兒台北23日電）「海女」文化不只日本或韓國可見，台灣服裝設計師品牌INF在倫敦時裝週中，以台灣海女文化為主題發表，印花運用海洋波紋，加上海邊常見的廢棄物、漁網、寶特瓶、瓶蓋等，進一步回應環保議題。

台灣的海女文化，源自台灣沿海岸漁村早期多由男丁乘船出海捕魚，而部分無船隻的居民，則會無裝備下海潛水採集水產來貼補家用，但海女捕撈水產僅限於少量捕捉，在經濟利益、潛水裝備及技術變化下，海女也越來越少見。

INF品牌設計師郭瑋今天透過新聞稿表示，INF持續透過作品傳達永續資源的概念，也期待藉此讓更多人重視台灣非物質文化的重要性，「這次率先於倫敦發表服裝，同時也希望讓台灣文化再受國際關注。」

INF 23AW「AMA海女」系列今年於紐約Doors拓點，並進駐實體店面，這也是INF第2次選於倫敦時裝週發表新作。「AMA海女」系列布料使用回收寶特瓶做成的紗線，象徵海女文化與海洋永續共存的理念。

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印花部分則運用海面反射的粼粼波紋，加上海邊常見的海洋廢棄物、漁網、寶特瓶、瓶蓋等；服裝結構上，則利用海洋特色為發想，可見襯衫與西裝下擺等加入波浪狀元素，毛衣則以象徵海女防寒頭套作為衣著設計，並大量使用綁帶與束帶交錯呈現泳裝意象。

INF表示，希望在快時尚年代，能透過設計服裝喚起更多對於台灣在地文化保存意識，力挽沒被大眾關注、即將消失的本地風情。（編輯：李亨山）1120223