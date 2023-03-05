忠信愛樂交響樂團音樂會 邀學生一同「飆樂器」

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忠信愛樂交響樂團4日晚間在新竹忠信學校大禮堂舉行音樂會，邀26名同樣愛音樂的學生參與，演奏具挑戰性樂章，讓學生們留下深刻回憶。（新竹忠信學校提供）中央社記者魯鋼駿傳真 112年3月5日

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣5日電）忠信愛樂交響樂團昨天晚間在新竹忠信學校大禮堂舉行音樂會，邀26名同樣愛音樂的學生參與，與專業樂手們一同在舞台上「飆樂器」，演奏具挑戰性樂章，讓學生們留下深刻回憶。

根據新竹忠信學校今天發布的新聞稿，校長廖婉君表示，忠信愛樂交響樂團是一個由北台灣專業音樂人組織的民間愛樂團體，於2018年成立，2019年在新竹縣文化局演藝廳舉行「創團四部曲」的「起．Arise」演出，2022年在台中國家歌劇院演出二部曲「承．Succeed」。

忠信愛樂團長馮璞表示，昨晚在新竹忠信學校大禮堂舉行的是三部曲「轉．Revolve」，指揮馬克葛瑞森（Mark Graveson）和團員們共同挑選了比較具有挑戰性的樂曲，並邀集同樣喜愛管弦樂的26名學生一同參與演出。

忠信愛樂支持單位之一的忠信文教基金會創始人高天極表示，忠信愛樂創團以來，與諸多享譽國際的音樂團體合作，感謝曾經指導忠信學子的台灣音樂家及音樂教育工作者。

忠信學校表示，此次參與演出的學生們包括演奏中國笛、鋼琴、弦樂及銅管等樂器，與專業樂手們一同在舞台上「飆樂器」，享受柔美樂章帶來的美好。

此次帶來中國笛演出的忠信學校普通科高二學生林廷昇向中央社記者表示，對這次表演期待已久，很開心能和同學彭君赫以中國笛鋼琴二重奏形式演出曲目「晨夕」，近1個月課餘時間都會相約練習。

林廷昇說，學樂器最開心的就是把完美一面呈現給台下觀眾，若遇到較難曲子時，平時須加倍努力練習，雖然辛苦，「但成功演出後很有成就感」。（編輯：陳仁華）1120305