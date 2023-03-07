假聲男高音菲利普賈洛斯基訪台 傳遞古樂之美

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法國首席假聲男高音賈洛斯基（Philippe Jaroussky）8日晚間將在台北帶來巡演音樂會，展現媲美女高音的超高音域與花腔演唱技巧，7日下午並在台北出席記者會。中央社記者鄭傑文攝 112年3月7日

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（中央社記者趙靜瑜台北7日電）法國首席假聲男高音菲利普．賈洛斯基以媲美女高音的超高音域與花腔演唱技巧聞名國際樂壇，8日將在台北國家音樂廳與阿塔瑟斯合奏團演出歌劇「奧菲歐的故事」，傳遞古樂之美。

主辦單位巴哈靈感音樂文化協會今天發布新聞稿表示，菲利普．賈洛斯基（Philippe Jaroussky）多年來探索大量巴洛克時期曲目，從蒙特威爾第到韓德爾和韋瓦第，31歲就拿到法國「文學與藝術騎士勳章」，成績出色。

巴哈靈感發起人之一指揮家梁秀玲表示，賈洛斯基的高音能適度地往下延伸，拉出寬闊音域，足以勝任巴洛克時期某些閹唱者的曲目。這次來台帶來他自己根據3部17世紀的「奧菲歐」，整合成適合他演唱發揮的「奧菲歐的故事」。女高音則由匈牙利女高音伊莫克．芭瑞斯（Emoke Barath）擔綱。

梁秀玲表示，雖然古樂很小眾，但是對於古典音樂非常重要，當初她也有點猶豫，因為知道難賣，也曾經詢問過賈洛斯基是否要改成獨唱會，「但我想這種曲目錯過就永遠錯過，希望台灣樂迷有機會認識不同的音樂。」

賈洛斯基對古樂多所投入，2002年與柔音提琴家普魯波（Christine Plubeau）、長頸魯特琴家安東尼尼（Claire Antonini）、大鍵琴家中村洋子（Yoko Nakamura）等多名古樂演奏家成立阿塔瑟斯合奏團（Ensemble Artaserse），演出曲目幾乎涵蓋所有巴洛克時期作曲家的作品，為古樂發聲。

由於自己也是貧困出身，賈洛斯基成名之後也以實際行動幫助貧困的孩子學習音樂。他創辦「賈洛斯基音樂學校」，藉由政府經費與私人財團的補助，每年幫助25名7到12歲的貧困學生，並提供25個名額幫助18到30歲具有天賦的年輕學生成為職業音樂家。

賈洛斯基這次要演唱的歌劇「奧菲歐的故事」將許多獨唱、重唱、合唱與器樂的段落串連在一起，去除了次要角色，聚焦在男、女主角歌唱。歌劇中「啊！強大的神靈...」難度甚高，值得期待。（編輯：張雅淨）1120307

「天籟系列—假聲男高音菲利普．賈洛斯基亞洲巡演 」到台灣，8日晚間將演出，7日在台北舉行演出前記者會，法國首席假聲男高音賈洛斯基（Philippe Jaroussky）出席。中央社記者鄭傑文攝 112年3月7日