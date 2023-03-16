史博館推「回家紀」系列影片 屋瓦匠師當主角

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（中央社記者王寶兒台北16日電）屋頂是容易被忽略的天際風景，史博館今天發表影片「回家紀（屋瓦篇）」，以鏡頭捕捉同樣不為人知的屋頂匠師心法。匠師王榮貴說，工匠從來都在幕後，能在眾人面前談話幾分鐘，心中非常澎湃。

國立歷史博物館2018年起閉館整修，預計於12月底試營運。採宮殿式的歇山重檐式屋頂為整建工程一大重點，新館舍包含前棟、主棟及東、西側捲棚的瓦片總計有7萬8570片，其中6753片採原館舍舊瓦片修復再利用。

史博館今天舉行「回家紀（屋瓦篇）」及Colors in NMH影片首映會，分別以屋瓦修復整建及館藏動畫化為記錄主題，並邀請參與屋瓦修建的匠師欣賞影片。史博館館長梁永斐表示，匠師能如武林高手飛簷走壁，期盼透過影片讓民眾知道這些平凡又偉大的人。

文化部長史哲說，過去人們常講重視工藝，但是只重視「藝」，「工」沒有重視到，工藝的偉大是透過人的力量而產生的藝術成就，此次史博館影片值得重視。史博館是台灣最早也曾是唯一的公立博物館，期待重新開館。

王榮貴致詞表示，當建築完成後，眾人往往聚焦在建築師或營造廠，工匠常常都是被忽略的一群。他在24歲投入這行，至今已38年，此次修建史博館屋頂，光是配色就花了1年多時間，「比較可惜的是，我們在修古蹟時工匠真的很缺，這次參與修復也是在修復我們的人才。」

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能在眾人面前談話，王榮貴說，也許別人感受不到他內心的澎湃，這幾分鐘之於他人生60幾年非常渺小，之於歷史長河更可以被忽略，但對他已產生很大變化，如今文資局正培訓匠師工坊，「我也會想培養更多工匠，為古蹟修繕做出更多努力。」

另一名參與工程的瓦作匠師林榮祥在2021年過世，林榮祥的孫女林瑄慧致詞語氣哽咽，氣氛動人。她表示，阿公曾說做屋瓦冬天很冷夏天很熱，心情若鬱悶做起來更是不順，「所以他也說，複雜的事簡單做，簡單的事重複做，重複的事用心做。」感謝在各自領域發光發熱的匠師們。（編輯：李亨山）1120316