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2023高雄獎頒獎 陳其邁:代表城市創新與活力

2023/3/25 22:30
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（中央社記者洪學廣高雄25日電）已持續舉行27年「高雄獎」今天頒獎，3位得主都是年輕女性。高雄市長陳其邁說，這個當代藝術中非常重要獎項，彰顯城市精神，也代表城市創新與活力，引領著高雄勇往直前。

頒獎典禮今天在高雄市立美術館舉行，高雄市長陳其邁、高市文化局長王文翠以及高美館長李玉玲等人出席授獎。「2023 高雄獎」首獎得主洪瑄作品「每有會意」，將學習書法歷程中的符號以及格式結構進行重構，結合生活中的各種景象，如磁磚的黏著劑刮痕，在書法紙的框架中讓現實中被忽略隱匿的部分，得以顯露呈現，觀眾在恍然大悟中產生會心的一笑。

翁榛羚以「佝僂變形記」將家族記憶透過銅版版畫組建成一個個的場景，以長卷的形式呈現。版畫使用的防腐蝕液如同作者自身的另一面形象，在銅版上蝕刻下埋藏在家族中逐漸消逝的記憶。

蔡佳宏創作「褶肉記－生機之域」呈現水果成熟至腐敗的過程，飽滿半透明的果肉排列著，從果核、果肉到表皮，其中的纖維如同血管與細胞般的連結起一切，如同肉體一般，似乎散發出誘人的果香，滲入鼻腔、深入身體，牽引起與軀體的連結。

陳其邁提到，當代藝術很重要的是與城市、土地對話，進行自我反省與療癒的過程，既而創造出感人而深刻的作品。今年3位得主都是年輕女性，聽她們講解創作的過程與想法，對於她們想要表達意境與創作理念，都充滿著與自身、與土地的對話，實在非常精彩。

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陳其邁說，當代藝術揭櫫了一個城市最重要的代表與精神，在一個城市裡當代藝術越蓬勃發展，越能彰顯城市旺盛的生命力。他表示，「高雄獎」已持續舉行了27年，最重要的是建構一個多元開放、跨領域平台，讓創作者能盡情揮灑，也讓高雄這一座城市精神能夠表彰。他感謝參與的創作者與藝術家們，他們賦予了這座獎項更多前進動力，也為高雄這座城市注入活力與創新色彩，讓高雄有更大的勇氣與力量面對未來。

高美館於高雄獎頒獎典禮後辦理藝術家聯誼活動，以及新展「盪-吳瑪悧個展」與「世界-林明哲的藝術收藏」的展覽巡禮，廣邀藝術圈內人士交流，並向在地資深藝術家與藝文工作者們引介獲獎藝術新秀，期盼傳承藝術文化美好能量與創新精神。更多展覽資訊參高美館網站（www.kmfa.gov.tw）。（編輯：孫承武）1120325

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