專家看印度新強權崛起 地緣政治尋找台灣借鏡處

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（中央社記者邱祖胤台北31日電）面對中國進逼，印度以什麼方法回應，台灣可以如何借鏡。明白文化近期出版「地緣政治：印度新強權」一書，邀學者專家共同探討當前炙手可熱的話題。

根據明白文化發布新聞稿，疫情之後全球經濟前景並不樂觀，但各界都看好印度，挾著人口第1大國、軍事第4強權、登月第4大國、手握兩張AI王牌等利多優勢，印度舉國經濟充滿向上氛圍，總理莫迪更矢言要讓印度在2027年變身世界第3大經濟體，緊追中國和美國。

「地緣政治：印度新強權」邀請東吳大學政治學系教授劉必榮、國立清華大學通識中心副教授兼印度中心副主任方天賜、政治大學國際事務學院教授李世暉、輔仁大學外交暨國際事務學程召集人張孟仁、東海大學政治學系教授邱師儀等專家學者，對印度進行全方位剖析。

明白文化總編輯林奇伯表示，當世界各國爭相和印度交朋友，台灣不論政府、企業和人才，多少都有一種力不從心的感慨，其實印度的地緣政治處境就像是台灣的對照鏡，同樣面對中國進逼，印度的方法可有台灣可借鏡的地方，值得理解。

林奇伯說，近年台灣已經在印度新德里、清奈、孟買設立3個官方據點，兩國間也一直低調進行著情報交換；台印更傳出簽署移工合作備忘錄的好消息，未來台灣產業可望有更多印度移工加入生產線，台灣人可從日常生活中建立熟悉感，化解心理上的隔閡。

林奇伯表示，新冷戰階段，島鏈和次大陸串成一線，在印度象的狂奔中，不妨從理解印度地緣政治特色開始，理解印度何以在全球劇變中左右逢源，又令各大強權左右為難。

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「地緣政治：印度新強權」分7個章節，「秒懂印度地緣政治」以圖解方式解析印度地緣戰略現況；「印度歷史：多采文明，多元衝突」徹底探索印度近代歷史及戰略史；「全解印度密碼」，從地理、人文、社會等面向理解「次大陸」的樞紐角色。

「換位思考，各國眼中的印度」則從美、中、俄、日乃至歐洲各國對印度的看法；「當代印度現場」分析印度面臨的各種挑戰；「名家銳眼看印度與台灣」從國際關係、社會文化、政治經濟、軍事國防等面向。「台灣的觀點可以是」從總體布局、國防安全、經貿投資等面向激盪台灣人的印度地緣政治觀。（編輯：李亨山）1130131