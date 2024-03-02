藝術家丁昶文4月赴英駐村創作 探討19世紀台英連結

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（中央社記者陳韻聿倫敦1日專電）英國「戴芬娜基金會」公布今年的台灣藝術專業人才駐村計畫甄選結果，藝術家丁昶文脫穎而出，將於4至6月在倫敦駐村，探討19世紀台灣與英國，以及移民藝術家社群與博物館藏品之間的連結。

文化部駐英國代表處文化組自2020年與戴芬娜基金會（Delfina Foundation）合作，每年公開甄選台灣藝術家或策展人至倫敦駐村研究，進行策展或創作。

駐英文化組指出，文化部推動「文化黑潮」，支持台灣藝術家走向國際，期待透過戴芬娜基金會在歐洲的豐沛專業網絡，協助台灣藝術家在駐村期間與當代藝術社群展開更多元、深入的對話，並建構國際人脈。藝術家在交流過程獲得創作構想與素材，隨後產出的作品則是對國際場域的回饋。

丁昶文的作品可見於一系列美術館及雙年展，近年特別具代表性的展出包括2021年在柏林「貝塔寧藝術村」（Künstlerhaus Bethanien）的「自身的重複」，2020年在威瑪「包浩斯博物館」（Bauhaus Museum Weimar）的「窄間隙」等。曾獲獎項包括2021年的桃源國際藝術獎首獎、2013年的台灣世安美學獎。

戴芬娜基金會指出，今年共有54人申請台灣藝術專業人才駐村計畫，申請者經歷俱佳，競爭激烈。

基金會表示，丁昶文規劃在駐村期間，研究移民藝術家社群與博物館藏品之間的聯繫，並尋找19世紀在英國與台灣之間旅行的英國博物學家留下的檔案紀錄。丁昶文也將重新檢視在全球不斷變化的環境中，島嶼復原力的重要性。（編輯：陳惠珍）1130302