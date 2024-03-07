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日本大阪亞洲影展台灣之夜開幕 7部影片赴日參展

2024/3/7 22:37（3/7 22:56 更新）
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文化部駐日台灣文化中心主任王淑芳（左2）、駐大阪辦事處處長洪英傑（右1）及大阪亞洲影展執行委員長上倉庸敬（中）與台灣導演們共同出席日本大阪影展台灣之夜酒會。（駐日文化中心提供）中央社記者戴雅真東京傳真 113年3月7日
文化部駐日台灣文化中心主任王淑芳（左2）、駐大阪辦事處處長洪英傑（右1）及大阪亞洲影展執行委員長上倉庸敬（中）與台灣導演們共同出席日本大阪影展台灣之夜酒會。（駐日文化中心提供）中央社記者戴雅真東京傳真 113年3月7日
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（中央社記者戴雅真東京7日專電）第19屆大阪亞洲影展於3月1日開幕，7日晚間舉辦台灣之夜酒會。台灣今年有7部影片參展，包括魏德聖執導的「BIG」，以及楊德昌首次參與編劇及客串的修復片「1905年的冬天」等。

入選台灣特集的「小曉」導演靳家華、「春行」導演王品文及彭紫惠、「莎莉」導演練建宏、「馬語」導演藍憶慈、「我可以暫時逃跑一下嗎？」導演吳季恩等人都特地赴日出席活動。這是疫情後首次辦理的台灣之夜，讓今年的大阪影展充滿台灣味。

駐大阪辦事處處長洪英傑在台灣之夜致詞時表示，希望日本影迷透過觀賞台灣電影感受到台灣人的熱情，並更理解台灣。

駐日台灣文化中心主任王淑芳致詞時表示，台灣因為有自由民主、多元文化的特質，產出了很多豐富精彩的電影。這次文化中心與大阪亞洲影展合作，推出台灣電影特集，由影展方挑選7部台灣電影參展，希望促成台灣電影在日本公開上映，期盼這次參展電影能創造出良好的佳績。

這次入選台灣特集的作品還有魏德聖執導的勵志片「BIG」及楊德昌首次參與編劇及客串的修復片「1905年的冬天」。魏德聖與童星鄭又菲於3月4日赴日參加影展映後座談會後，吸引許多日本影迷前往觀看。

2024年大阪亞洲影展為第19屆，邀請24個國家地區共63部作品參展。大阪亞洲影展是亞洲地區進行版權行銷甚有效益的影展，駐日台灣文化中心多次與該影展合作，曾成功促成參展的台灣電影「看見台灣」、「KANO」、「賽德克‧巴萊」、「綠色牢籠」等在日公開商業映演。

駐日台灣文化中心指出，迄今累計多達20部以上台灣電影在該影展露出後，隨即受到片商購買版權在日上映或發行。有「奧斯卡風向球」之稱的金球獎也派員前往出席影展觀摩。（編輯：高照芬）1130307

大阪亞洲影展台灣之夜放映台灣電影「小曉」，導演靳家驊（右1）映後座談與影迷深入交流。（駐日文化中心提供）中央社記者戴雅真東京傳真 113年3月7日
大阪亞洲影展台灣之夜放映台灣電影「小曉」，導演靳家驊（右1）映後座談與影迷深入交流。（駐日文化中心提供）中央社記者戴雅真東京傳真 113年3月7日
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